Hoffenheim : Alfred Schreuder remplace Nagelsmann au poste d'entraîneur

Hoffenheim a trouvé le futur successeur de Nagelsmann, qui partira à Leipzig l'été prochain. Il s'agit de son ancien adjoint, Alfred Schreuder.

Le Néerlandais Alfred Schreuder va prendre la place de Jurgen Nagelsmann à tête d' . A 46 ans, il est de retour après un passage à l' , lui qui a déjà travaillé au club en tant qu'adjoint entre octobre 2015 et janvier 2018. Schreuder prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, lui qui a signé jusqu'en 2022.

Une arrivée qui vise à compenser le départ de Nagelsmann, dont le départ au pour la saison prochaine est déjà acté. "Nous avons travaillé intensément pour trouver la meilleure solution et sommes très heureux d'arriver à ce résultat", a déclaré le directeur du football Alexander Rosen. "Comme nous avions eu une idée claire de l'entraîneur principal tôt, nous pouvions prendre le temps de faire un travail préparatoire approfondi et de concevoir le processus de remplacement avec beaucoup de patience et d’intensité."

En tant qu'adjoint à l'Ajax avec Erik ten Hag, Schrouder a connu quelques succès, notamment en éliminant le en huitièmes de finale de et défieront la Juve au tour suivant.

Schreuder : "Je suis vraiment impatient de travailler à Hoffenheim"

"Je suis vraiment impatient de commencer ma mission à Hoffenheim et je suis confiant du défi, mais c'est ce que je trouve particulièrement attrayant", a déclaré Schreuder. "Bien entendu, il sera utile de connaître les structures du club ainsi que toutes les personnes impliquées."

Du côté d'Hoffenheim, l'ancien milieu de terrain a d'abord été l'adjoint de Huub Stevens, avant d'épauler Jurgen Nagelsmann de février 2016 à janvier 2018, avant de retourner aux . "En tant qu'entraîneur adjoint d'Hoffenheim, Alfred Schreuder a déjà fait un excellent travail et laissé une empreinte durable", a déclaré Dietmar Hopp, actionnaire majoritaire du club.

"Immédiatement après le départ de Julien [Nagelsmann], Alfred Schreuder faisait partie de l'entourage le plus proche de nos candidats. Il a déjà prouvé qu'il représentait un football qui distingue également Hoffenheim: courageux, frais, offensif."