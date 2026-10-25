Hoeness tape fort : Olise est meilleur que Yamal, et voici pourquoi

Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, a déclaré que le joueur de son équipe, Michael Olise, était meilleur que la star du Barça, Lamine Yamal.

Hoeness a déclaré au journal "Welt am Sonntag" : "Michael Olise est en passe de devenir le meilleur joueur du monde. Pour moi, il est meilleur que Lamine Yamal."

Le président d'honneur du Bayern Munich a mis en lumière les qualités du joueur de 24 ans, le décrivant comme un footballeur quasi complet.

Il a ajouté : "Il marque des buts, il en fait marquer et il est rapide... C'est pratiquement le joueur idéal."

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Olise s'est imposé comme une figure offensive majeure depuis son arrivée au Bayern Munich en provenance de Crystal Palace, tandis que Yamal est devenu un élément essentiel du Barça sous la houlette de Hansi Flick.

Le joueur espagnol de 19 ans figure par ailleurs parmi les principaux candidats au Ballon d'Or.

Les deux joueurs sont classés parmi les talents offensifs les plus excitants d'Europe, ce qui fait de la comparaison de Hoeness une déclaration digne d'être relevée avant le Clasico.

Yamal affrontera le Real Madrid plus tard dans la journée de dimanche, ce qui donne à l'ailier du Barça l'occasion de répondre sur le terrain, alors que le débat se poursuit autour des meilleurs jeunes attaquants d'Europe.