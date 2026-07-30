Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, a réagi à la polémique suscitée autour de l'avenir de la star du club bavarois, Michael Olise, et aux rumeurs le liant à un transfert vers le Real Madrid.

Hoeness a déclaré ce jeudi, dans des propos rapportés par la chaîne allemande "sport1" : « J'ai beaucoup ri en entendant ces rumeurs. Olise est encore lié par un contrat de trois ans, donc pour moi il n'y a aucun sujet de discussion. Même si l'empereur de Chine venait en personne, nous ne nous assiérions pas pour négocier Olise avec lui. »

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Il a ajouté que la même chose s'appliquait au Colombien Luis Diaz, poursuivant : « Nous avons le meilleur trio offensif du monde : Olise, Luis Diaz et Harry Kane. Nous ne pouvons pas envisager de vendre l'un d'entre eux. »

Hoeness a également évoqué l'avenir de Kane, alors qu'il est question de négociations pour prolonger son contrat avec le club bavarois, affirmant que l'attaquant anglais se sentait très heureux à Munich.

Il a déclaré : « Je n'ai pas parlé directement avec Harry, mais je sais qu'il est très heureux à Munich. Et nous aussi, nous sommes très satisfaits de lui, et il n'y a aucune raison qui le pousserait à partir l'année prochaine. C'est un modèle en tout, pas seulement comme buteur ou comme joueur sur le terrain, mais aussi comme personne. »