Hoeness s'est également dit confiant quant à la capacité du club bavarois à surmonter la période difficile qu'il traverse et à revenir plus fort.
Interrogé par le magazine allemand « Kicker » au sujet de l'expulsion de Kimmich, Hoeness a déclaré : « Tout le monde a le droit de commettre une erreur de temps en temps, et l'affaire s'arrête là. »
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Il a ajouté à propos de la situation de l'équipe : « Je suis absolument convaincu que nous sortirons plus forts de cette période difficile, et ensuite, certaines personnes devront faire attention. »
Le président d'honneur du Bayern a salué la prestation des joueurs lors du match nul et vierge contre Hambourg, hier samedi, pour le compte de la 11e journée de Bundesliga : « Je tiens à féliciter l'équipe. J'ai vu un engagement exceptionnel, surtout une fois que nous nous sommes retrouvés à dix. Il ne faut pas oublier qu'après la blessure de Konrad Laimer, nous avons dû jouer sans neuf titulaires. »
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Le Bayern a dominé de longues phases de la rencontre, mais a eu du mal à percer la défense de Hambourg. Kimmich a ensuite été exclu directement à la 44e minute pour avoir saisi Alexander Røssing-Lelesiit par les cheveux et l'avoir fait tomber, en réponse à une poussée de ce dernier. Le club bavarois a donc terminé la rencontre à dix.
Les critiques de Kimmich
Hoeness est également revenu sur les propos tenus mercredi dernier par Kimmich, dans lesquels celui-ci avait critiqué la direction du club et pris la défense de son coéquipier Jamal Musiala.
Il a assuré ne pas avoir été dérangé par les déclarations de Kimmich, estimant que sa position était naturelle pour un capitaine, qui se doit de défendre ses coéquipiers.
Les propos de Hoeness interviennent alors que le Bayern traverse une période de résultats en baisse : il n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs, avec un nul face à Cologne (1-1) en championnat, une défaite contre le club français de Lille (1-2) en Ligue des champions, puis le nul et vierge face à Hambourg.
Les absences ont aggravé les difficultés de l'équipe. Face à Hambourg, le Bayern était privé de plusieurs de ses meilleurs joueurs, dont Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer et Ismaël Saibari.
Laimer s'est en outre blessé aux tendons de la cheville droite pendant le match, et le club a annoncé qu'il devait être opéré, sans préciser de date de retour.
Dans un communiqué officiel, le club bavarois a précisé que Laimer souffrait d'une luxation de l'un des tendons de la cheville droite, qu'il allait subir une intervention chirurgicale et qu'il était indisponible jusqu'à nouvel ordre.
De son côté, le quotidien allemand « Bild » indique que l'absence du joueur pourrait atteindre 3 mois, voire se prolonger davantage, ce qui le priverait d'une grande partie de la saison si cette estimation se confirmait.
Laimer était entré en jeu à la 52e minute face à Hambourg, avant de quitter la pelouse sur blessure à la 87e minute, après avoir subi un tacle sur le pied.
Le Bayern se prépare à affronter le Hertha Berlin mardi prochain en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne, avant de reprendre sa route en Bundesliga.