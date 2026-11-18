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Uli Hoeneß, président d'honneur du Bayern Munich, a adressé des critiques à peine voilées à Julian Nagelsmann, ancien sélectionneur de l'Allemagne, en évoquant ses attentes pour l'ère Jürgen Klopp à la tête de la sélection.

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Hoeneß est également revenu sur les meilleurs et les pires souvenirs de sa carrière de dirigeant au club bavarois, et a expliqué pourquoi il avait renoncé à l'idée de confier des postes à responsabilités au Bayern à ses légendes.

« Je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle sortie en famille avec les femmes et les enfants des joueurs sous l'ère Jürgen », a déclaré Hoeneß au journal allemand Sport Bild à propos de la sélection allemande sous la direction de Klopp.

Il a poursuivi : « Je pense qu'il va ramener la discipline et l'envie en sélection, car lui-même a une énorme envie. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il sorte une baguette magique pour tout régler du jour au lendemain, il faut lui laisser du temps. »

Les propos de Hoeneß sonnent comme une critique implicite de l'approche de Nagelsmann lors de la Coupe du monde 2026, la sélection allemande ayant autorisé l'organisation de journées familiales dans son camp de base de Winston-Salem, aux États-Unis, permettant aux joueurs de recevoir leurs épouses et leurs enfants.

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Cette décision avait suscité la polémique après l'élimination de l'Allemagne en seizièmes de finale face au Paraguay aux tirs au but, sur fond de critiques quant à l'impact de l'ambiance familiale sur la concentration des joueurs.

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Nagelsmann avait également été critiqué pour être apparu aux côtés de son épouse alors qu'il se rendait à vélo à un entraînement, ainsi que pour la présence de sa mère, hébergée au camp de base.

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Dans un autre registre, Hoeneß a révélé qu'il ne croyait plus à la possibilité de voir des légendes du Bayern Munich, comme Philipp Lahm, Thomas Müller ou Bastian Schweinsteiger, occuper à l'avenir des postes à responsabilités au club.

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« C'est une idée formidable, mais elle n'est pas réalisable pour le moment, car ces joueurs ont beaucoup d'argent et n'ont donc peut-être pas envie, quand il s'agit vraiment de travailler six jours par semaine, douze heures par jour », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Si je dois convaincre quelqu'un, cela n'a tout simplement aucun sens. Nous allons continuer à attendre quelqu'un qui remplisse toutes les conditions. »

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Hoeneß a enchaîné : « Cette personne ne doit pas seulement être un ancien footballeur, elle doit aussi disposer d'un vaste réseau dans le monde des affaires. Jan-Christian Dreesen fait du bon travail. »

Interrogé sur ses meilleurs et ses pires moments au Bayern, il a répondu : « La finale de la Ligue des champions 2001 à Milan (contre Valence). Nos supporters avaient déployé une immense banderole en tribune sur laquelle on pouvait lire : “C'est un bon jour pour écrire l'histoire”. J'en ai eu des frissons. »

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Quant à son pire souvenir, il a choisi la finale de la Ligue des champions perdue en 1999 face à Manchester United, qu'il juge encore plus douloureuse que la défaite en finale 2012 à l'Allianz Arena contre Chelsea.

« Nous menions 1-0 jusqu'aux dernières minutes. J'étais assis à côté de notre entraîneur, Ottmar Hitzfeld, je souriais et je me disais que nous étions sur le point de soulever le trophée », a-t-il raconté.

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Et de poursuivre : « Mais cinq minutes plus tard, tout s'était effondré. Manchester United a renversé la situation dans le temps additionnel et nous avons perdu 1-2. Pour moi, cette défaite a été encore pire que la finale 2012 à domicile. »

Le Bayern s'était incliné en finale en 1999 sur des buts de Teddy Sheringham et d'Ole Gunnar Solskjær dans le temps additionnel de la seconde période, après avoir ouvert le score par Mario Basler, avant de devoir attendre 2001 pour remporter le trophée aux dépens de Valence, aux tirs au but.