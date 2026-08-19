Hoeness lâche une révélation : nous connaissions les problèmes de Musiala, et nous en sommes restés sans voix

Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, a révélé ce mercredi de nouveaux détails sur la crise de santé que traverse le milieu de terrain international allemand, Jamal Musiala.

Musiala s'est écroulé sans le moindre contact, lors de la victoire amicale du club bavarois face à Leipzig (3-1) samedi dernier, quelques minutes seulement après son entrée en jeu et son inscription du troisième but, avant que le même incident ne se reproduise lors de la victoire du Bayern contre Heidenheim (4-2), hier mardi.

Le joueur allemand a indiqué que les médecins ont diagnostiqué chez lui des troubles neurologiques temporaires et traitables, et qu'il ne courait aucun risque grave pour sa santé.

Lors de déclarations à la chaîne « Sky Sport - Allemagne », Hoeness a affirmé que ce qui est arrivé à Musiala pour la deuxième fois en quelques jours l'a « réellement choqué », ajoutant : « J'étais sans voix, et cela m'arrive rarement. Je vais me coucher en pensant à Jamal, et je me réveille le matin en pensant à lui. Nous soutenons Jamal sans condition ni réserve. »

À lire aussi

Après l'appel de l'arbitre de la finale du Mondial : un coéquipier de Messi revient à la pratique des « arts sombres »

La définition du vrai coéquipier : les éloges pleuvent sur Al-Sibari après son geste envers Musiala

Le président d'honneur du Bayern a précisé que le club avait connaissance de certains problèmes chez le joueur depuis un certain temps, mais qu'ils ne s'étaient jamais manifestés sur le terrain auparavant.

Hoeness a ajouté : « C'est une tragédie, surtout pour Jamal. Il y avait certains signes de l'existence de problèmes, mais cela ne lui était jamais arrivé au club. Mais aujourd'hui, avec les deux incidents de samedi et d'hier, le problème est devenu avant tout celui de la personne qu'est Jamal, ainsi que celui du club à moyen terme. Nous sommes tous sans voix, et nous n'étions pas préparés à cela. Il va falloir que nous apprenions à gérer la situation. »

Le Bayern Munich a-t-il commis une erreur ?

Hoeness a rejeté les critiques estimant que le Bayern aurait dû accorder à Musiala une période de repos plus longue avant son retour aux entraînements et aux matchs, assurant que les médecins spécialistes avaient donné au club le feu vert pour que le joueur pratique le sport au plus haut niveau.

Il a déclaré : « Les spécialistes, et les neurologues qui le soignent, nous ont confirmé - par écrit - que de leur point de vue, rien n'empêchait Jamal de pratiquer le sport de haut niveau. Depuis, nous avons commencé à dormir un peu mieux la nuit. Mais aujourd'hui, honnêtement, nous devons nous habituer à cette nouvelle situation. Je suis sans voix. »

Il a poursuivi : « Nous avions prévu que si la même chose ne se reproduisait pas rapidement, le médicament qu'il prend l'aiderait. Mais quand cela s'est reproduit après 4 jours, de la même manière, j'ai été stupéfait. »

Hoeness a indiqué que le Bayern n'avait pas clairement connaissance de la nature des problèmes dont souffrait Musiala avant la Coupe du monde, précisant : « Il y avait certains signes, mais il s'entraînait et disputait les matchs. Mais je ne sais pas si ces problèmes ont affecté son niveau, ou si cela était dû aux problèmes de cheville. »

Il a expliqué que la décision de Musiala de parler publiquement de son problème est intervenue après un accord avec la direction du club, déclarant : « Il y a eu une réunion lundi entre Max Eberl (le directeur sportif), Jamal lui-même, son agent, et deux médecins de l'équipe. Et il a été convenu que si l'incident de samedi se reproduisait, Jamal en parlerait publiquement, ce qui s'est produit hier. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».



