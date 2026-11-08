Hoeness : la maladie de Musiala est incurable, et ce qu'il apporte ne vaut pas son contrat

Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, a révélé que Jamal Musiala souffrait d'une maladie qui ne peut être définitivement guérie, affirmant que le club fait face à un dilemme concernant l'état de santé du joueur. Il a également laissé la porte ouverte à la possibilité qu'il ne retrouve pas son niveau d'antan.

Hoeness a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne bavaroise « BR24 » : « La situation de Musiala est totalement différente de celle de Vincent Kompany. Nous sommes face à un dilemme dans ce cas, car il souffre d'une maladie qui ne peut pas être simplement guérie, mais que l'on peut maîtriser dans une certaine mesure à l'aide de médicaments. »

À lire aussi

De la crise du Maroc aux accusations contre Messi et la FIFA : la Fédération égyptienne met fin aux guerres de Hossam Hassan

Une star de la Bundesliga rêve du Barça, et Deco rencontre son agent

Et d'ajouter : « Mais la question demeure : parviendra-t-il un jour à retrouver le niveau qu'il affichait auparavant ? »

Hoeness a abordé l'aspect contractuel, précisant que la maladie dont souffre Musiala n'était pas couverte par l'assurance prévue dans son contrat, déclarant : « Imaginez que le Bayern Munich décide aujourd'hui de remettre en cause son contrat et lui dise : ce que tu es capable d'offrir actuellement ne correspond plus au niveau stipulé dans le contrat. »

Au sujet de l'attaquant de l'équipe, l'Anglais Harry Kane, la légende du Bayern Munich a affirmé : « C'est quelqu'un de bien. Par le passé, nous avons perdu beaucoup de joueurs au profit de la Premier League, car celle-ci était perçue comme la terre promise. »

Et de poursuivre : « Ces jours-ci, nous récupérons davantage de joueurs en provenance d'Angleterre. Et quand tu parles avec Harry, il dit : "Ma famille se sent en sécurité ici, le système de santé est excellent. Je peux me promener dans les rues sans crainte." »