Hoeness : "Avec Sané, on entrera dans une nouvelle ère"

Uli Hoeness, l’ancien président du Bayern, s’est dit très excité à l’idée de voir Leroy Sané débarquer au sein de la formation munichoise.

Leroy Sané, le brillant ailier de , continue d’être annoncé comme possible transfuge du . Le club allemand est pressenti pour passer à l’offensive dès l’ouverture du mercato pour recruter l’international allemand.

Les responsables bavarois évitent pour l’instant de trop s’exprimer sur cette piste vu que le joueur est sous contrat avec les Eastlands. En revanche, l’ancien patron du club, Uli Hoeness, n’a pas manqué de le faire.

« Une nouvelle ère pourrait commencer au Bayern »

Ce samedi, en marge de la rencontre du championnat contre Dusseldorf, l’ex-icône munichoise a évoqué tout le bien qu’il pensait de Sané. « Je crois que nous sommes à l’aune d'une nouvelle et grande génération. Quand je pense que nous avons réussi à prolonger Manuel Neuer… Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Sane, nous aurons une équipe jeune et très performante. Je veux croire que, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich », a-t-il déclaré à BR-Hörfunk..

Un autre jeune et prometteur ailier allemand est également dans le collimateur du Bayern, en l’occurrence Kai Havertz. Hoeness a parlé du stratège du , mais il ne croit pas trop à sa venue à l’Allianz Arena. « Nous aimerions certainement avoir Kai Havertz, mais pour le moment, on ne sait pas exactement à quoi ressemblera l'avenir économique de tout le football. J'adorerais le voir débarquer à Munich, mais franchement, aujourd'hui, je ne peux pas imaginer sa venue ».