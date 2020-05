Hitzfeld : "Haaland peut être comme Lewandowski, mais il n'y est pas encore"

Avant le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, Ottmar Hitzfeld a comparé Haaland et Lewandowski, deux joueurs aux profils similaires.

Erling Haaland est capable de suivre les traces de Robert Lewandowski en devenant l'un des attaquants les plus redoutables de la planète, a déclaré l'ancien patron du et du , Ottmar Hitzfeld. Mais la sensation de 19 ans n'est "pas encore prête" selon lui.

La saison 2019-2020 s'est révélée décisive dans l'éclosion du Norvégien.

Après avoir commencé la saison en marquant des buts pour le plus grand bonheur du Red Bull Salzburg, Haaland a été capturé par Dortmund durant le mercato de janvier, privilégiant l' malgré des intérêts de et du .

Le buteur a continué de marquer à un rythme remarquable en , ce qui porte à croire qu'il finira par atteindre le sommet.

Des comparaisons sont déjà en cours entre Haaland et les stars établies du présent et du passé, son jeu étant comparable à celui de Zlatan Ibrahimovic et Lewandowski.

Hitzfeld peut comprendre pourquoi un tel discours a refait surface, mais estime qu'il est trop tôt pour placer un attaquant qui apprend encore son métier dans une fourchette de talents occupée par ceux qui ont fait preuve de cohérence sur une longue période de temps.

Il a déclaré à Goal et SPOX : "Je pense que Haaland peut devenir comme Lewandowski, mais il n'est pas encore prêt".

"Néanmoins, ce fut bien sûr un superbe transfert de Dortmund en hiver, car Haaland est déjà un joueur spécial. Il est incroyablement mature pour son âge, a de grandes qualités et est glacial devant le but car, malgré sa taille, il est extrêmement rapide".

Erling Haaland a franchi la barre des 40 buts toutes compétitions confondues cette saison, mais Robert Lewandowski pourrait encore atteindre ce total dans la seule , lui qui en est actuellement à 27 buts marqués dans l'élite allemande.

Le record absolu de Gerd Muller sur une seule saison - fixé à 40 buts en 1971-72 - est en vue pour le joueur de 31 ans, Hitzfeld admettant que les livres d'histoire pourraient être réécrits.

"Je pense qu'il peut le faire. Il a la classe nécessaire et d'excellents coéquipiers au Bayern pour l'aider à atteindre cet objectif. Les chiffres parlent un langage clair. Lewandowski joue un rôle important dans le succès du Bayern", a-t-il estimé, optimiste pour le Polonais.

Si Lewandowski y parvenait, le Bayern ajouterait probablement un nouveau titre à son riche palmarès.

Des changements ont été apportés sur et en dehors du terrain à l'Allianz Arena cette saison, mais les champions en titre sont restés compétitifs.

Hitzfeld a déclaré à propos des modifications : "Alaba m'a convaincu en tant que nouveau chef de la défense, tandis que Kimmich joue discrètement mais très efficacement. Et bien sûr, vous devez mentionner Muller. Il est à nouveau en pleine forme et extrêmement important pour l'équipe car il crée de l'espace et marque des buts décisifs".

Hitzfeld est également heureux de voir Hansi Flick impressionner dans un poste d'entraîneur de premier plan, l'homme de 55 ans ayant obtenu un contrat permanent après avoir initialement succédé à Niko Kovac sur une base intérimaire.

"Je l'apprécie beaucoup parce qu'il est un travailleur méticuleux, un très bon tacticien et, surtout, un excellent leader", a déclaré Hitzfeld.

"Lors du match aller contre Dortmund, il a remis le Bayern sur la bonne voie avec la victoire 4-0 à domicile. C'était extrêmement important pour lui afin de prendre place dans ce nouveau rôle. Hansi Flick a changé l'humeur de l'équipe et du club. En conséquence, il a le soutien nécessaire dont vous avez besoin à Munich. Je lui fais confiance pour qu'il puisse façonner une ère au Bayern, mais bien sûr, vous devez gagner des titres".