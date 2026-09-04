C’est ce que rapporte The Athletic. Selon le média, Liverpool aurait été surpris par un article venu d’Allemagne affirmant que Ngumoha avait notamment déjà parlé avec l’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, et qu’il s’était déjà mis d’accord avec le Bayern sur les détails financiers d’un transfert.

Pour le côté offensif gauche, le club munichois voulait d’abord recruter Anthony Gordon, de Newcastle United, comme alternative à Luis Diaz, mais l’Anglais a choisi un transfert de 70 millions d’euros au FC Barcelone. Ensuite, selon un article de Sky, le FCB s’est tourné vers Ngumoha et se serait rapidement mis d’accord avec le jeune joueur. Il n’y a toutefois pas eu d’offre officielle à Liverpool, car les Reds ont rapidement fait savoir qu’un transfert était exclu pour eux. Le deal a donc capoté.

Ngumoha était mécontent de son temps de jeu sous les ordres du coach Arne Slot la saison passée, expliquait Sky pour justifier pourquoi un départ avait pu être envisagé. « C’était une histoire bizarre, car aucun joueur âgé de 17 ans ou moins n’a disputé plus de minutes en équipe première que lui en Premier League la saison dernière », a ainsi écrit The Athletic dans un retour sur le mercato de Liverpool.

Quelles statistiques Rio Ngumoha a-t-il récemment signées avec le Liverpool FC ?

« Si Ngumoha s’est senti, ne serait-ce qu’un peu, mal à l’aise avec son rôle à Liverpool ou frustré, cela n’a pas été communiqué au club », a écrit le média. Ngumoha, désormais âgé de 18 ans, est considéré comme de loin le plus grand talent issu du centre de formation des Reds. La saison passée, il a disputé 19 matches de Premier League et quatre de Ligue des champions. Toutes compétitions confondues, il a cumulé 952 minutes en équipe première lors de la dernière saison, pour deux buts et une passe décisive.