Hirving Lozano évoluera à Los Angeles Galaxy durant les six prochains mois. L’attaquant de 31 ans est prêté par le San Diego FC jusqu’à la fin de cette année civile. Ensuite, LA Galaxy disposera d’une option pour le recruter définitivement.

« Hirving est un joueur que nous avions déjà essayé de recruter il y a trois ans, donc cela ressemble à une sorte de boucle bouclée », a déclaré Will Kuntz, directeur général du LA Galaxy.

« Il affiche un excellent parcours dans des clubs qui ont lutté pour le titre dans plusieurs compétitions, y compris lors de sa saison de débuts en MLS. Lorsque nous avons étudié les possibilités de renforcer notre effectif pour la phase finale de la saison, il est devenu clair que Hirving était le bon joueur pour la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant que club. »

« Nous avons un groupe talentueux, un vestiaire solide et un objectif clair en tête pour ces 15 derniers matches de la saison. Nous sommes donc extrêmement heureux que Hirving et sa famille rejoignent le Galaxy. »

Début 2025, Lozano avait quitté le PSV pour rejoindre San Diego, mais son passage au sein du club américain ne s’est pas déroulé comme les deux parties l’avaient espéré. Le Mexicain a eu un conflit avec son entraîneur et, en partie à cause de cela, il semblait être question d’une sorte de « prise en otage » : il n’avait plus joué depuis le 30 novembre.

Lozano n’a donc pas non plus été retenu dans la sélection du Mexique pour la Coupe du monde cet été. Une solution a donc désormais été trouvée à sa situation sans issue.

LA Galaxy, où Marco Reus est notamment lui aussi sous contrat, occupe actuellement la douzième place de la Conférence Ouest en MLS. San Diego compte un point de moins et se trouve en treizième position.