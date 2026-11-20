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Maestro visionnaire de l’âge d’or de la J.League, Hiroshi Nanami se servait de son pied gauche comme d’une boussole. Il a mené le Júbilo Iwata et le Japon vers des sommets historiques, démontrant que la clé du football réside dans la maîtrise du rythme du jeu.

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À l’époque où le football moderne commençait à accorder une importance démesurée aux distances parcourues et à la puissance physique, Hiroshi Nanami incarnait une antithèse aussi sereine que brillante. Ce meneur de jeu n’avait pas besoin de courir sans but : un simple mouvement de son pied gauche lui suffisait pour avoir tout le terrain à sa main. Métronome incontesté du Júbilo Iwata et emblématique numéro 10 de l’équipe du Japon, il a marqué de son élégance un âge d’or du football japonais.

Son parcours l’a mené des paisibles terrains de Shizuoka aux canaux historiques de Venise, puis à la grande scène de la Coupe du monde de la FIFA 1998. Au fil d’une carrière riche en distinctions, il s’est forgé une réputation de tacticien de légende, capable d’élever l’intelligence de jeu de tous ceux qui l’entouraient. Aujourd’hui encore, son héritage rappelle avec éclat que le football n’est pas seulement une affaire de vitesse, mais aussi un art aux possibilités infinies.

Du terreau fertile de Shizuoka aux premières notes d’une symphonie à Iwata

Né le 28 novembre 1972 à Fujieda, haut lieu historique du football dans la préfecture de Shizuoka, Hiroshi Nanami semblait destiné au terrain dès son plus jeune âge. Dans cette ville où le football jouissait d’un immense respect, on attendait des jeunes joueurs une technique irréprochable. Il a perfectionné son jeu au prestigieux lycée Shimizu Shogyo, établissement légendaire qui a formé certains des meilleurs techniciens du pays, avant de poursuivre sa progression à l’université Juntendo.

En 1995, ce milieu de terrain prometteur a officiellement signé au Júbilo Iwata et s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable au sein d’un onze riche en vedettes. Sa première saison a été éclatante : il a apporté un calme rare et réfléchi à un championnat souvent frénétique et désordonné. Meneur de jeu reculé, il faisait preuve d’une maturité étonnante pour son âge et trouvait régulièrement des passes capables de transpercer les défenses avec une précision millimétrique.

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Son pied gauche exceptionnel n’a pas échappé à la légende italienne Salvatore « Totò » Schillaci, qui partageait le vestiaire de Nanami au Júbilo Iwata et ne tarissait pas d’éloges à son sujet auprès de la presse italienne : « Ici, au Japon, il est l’un des meilleurs. Il fait tout du gauche. Ses spécialités, ce sont les passes décisives… et les coups francs aussi : implacable. Il me rappelle Giuseppe Giannini. »

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Entre 1996 et 1998, Nanami est devenu le cœur incontesté du Júbilo Iwata, qu’il a mené à un titre de J1 League, à une Coupe de la J.League et au prestigieux Championnat d’Asie des clubs. Sa domination sur la scène nationale lui a valu trois sélections consécutives dans le onze type de la J.League et a confirmé son statut de meilleur milieu de terrain du pays. Sur la scène internationale, il a hérité du numéro 10 du Japon et orchestré la toute première qualification de la sélection à une Coupe du monde de la FIFA, en 1998.

Lors de la Coupe du monde en France, Nanami a disputé chaque minute des rencontres du groupe H, face à des vedettes mondiales de légende. Il a livré bataille au milieu de terrain contre Juan Sebastián Verón et Javier Zanetti lors de la courte défaite 1-0 face à l’Argentine, avant de se mesurer aux Croates Aljoša Asanović et Robert Prosinečki à Nantes. Contre la Jamaïque à Lyon, ses passes créatives ont contribué à ouvrir la défense, permettant à son coéquipier Masashi « Gon » Nakayama d’inscrire le tout premier but du Japon en Coupe du monde.

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À l’été 1999, le style technique exceptionnel de Nanami avait pleinement séduit les recruteurs européens. Le Venezia FC, club de Serie A à la recherche d’un digne successeur à Álvaro Recoba, l’a recruté dans le cadre d’un prêt très médiatisé. Le président du club vénitien, Maurizio Zamparini, a présenté sa nouvelle recrue japonaise aux médias italiens avec de grandes attentes :« Nanami a la même classe que Recoba. »

Son passage dans la ville sur l’eau a été une épreuve face à un championnat italien très physique et défensif. Nanami n’a marqué qu’un but, contre l’Udinese, en 24 apparitions, tandis que Venezia a été relégué. Le maestro de Shizuoka a pourtant choisi de retenir de son aventure italienne une profonde gratitude plutôt que de la déception. À son retour à Iwata, fin 2000, il a confié :« Une expérience en Italie est plus importante que l’argent. »

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De retour au pays, Nanami a aussitôt atteint le sommet de sa carrière lors de la Coupe d’Asie de l’AFC 2000, au Liban. Il a disputé chaque minute du tournoi, inscrit trois buts décisifs, mené le Japon à un titre spectaculaire et été désigné, à juste titre, meilleur joueur de la compétition.

Ce triomphe continental a préparé le terrain pour la plus célèbre innovation tactique du Júbilo Iwata en 2001 : le dispositif révolutionnaire « N-Box ». Conçu par l’entraîneur Masakazu Suzuki pour réduire les distances de course et maximiser la possession, ce système plaçait cinq milieux de terrain selon la disposition serrée du chiffre cinq sur un dé, avec Nanami en son centre. Entouré de Toshiya Fujita, Daisuke Oku, Takashi Fukunishi et Toshihiro Hattori, il pouvait ainsi faire circuler le ballon à une vitesse vertigineuse.

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Évoquant l’extrême difficulté du système autant que son génie, son ancien coéquipier Takashi Fukunishi a révélé :« Au début, pendant le stage de préparation, tout le monde disait que c’était impossible… Il y avait toujours beaucoup de monde là où se trouvait Nanami, mais parce qu’il était là, nous pouvions garder le ballon n’importe où. »

La grave blessure au genou, les dernières escales et la fin de carrière à Iwata

Les exigences physiques incessantes du football de haut niveau ont fini par rattraper cet élégant meneur de jeu. En 2001, Nanami a subi une grave blessure au genou qui a de fait mis fin à sa carrière internationale, après 67 sélections et 9 buts. Cette blessure lui a fait perdre sa vivacité et l’a contraint à s’appuyer entièrement sur son placement et sa lecture de l’espace pour continuer à jouer. S’il est revenu aider le Júbilo Iwata à remporter un autre titre de J1 League en 2002 et la Coupe de l’Empereur en 2003, ses capacités physiques ont été durablement diminuées.

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Il a passé ses dernières années à tenter de retrouver sa magie d’antan lors de brefs prêts au Cerezo Osaka et au Tokyo Verdy, avant de revenir au Júbilo Iwata pour un dernier chapitre chargé d’émotion. En novembre 2008, gêné par des douleurs chroniques au genou et conscient de ne plus pouvoir évoluer au niveau d’exigence qu’il s’imposait, Nanami a officiellement annoncé sa retraite.

Le discret artisan du Japon de demain et la mélodie éternelle de ses passes

Après avoir raccroché les crampons, Nanami a naturellement rejoint le banc de touche, apportant son immense intelligence tactique au métier d’entraîneur. En septembre 2014, il est revenu au chevet de son cher Júbilo Iwata comme entraîneur et l’a ramené en J1 League en 2015. Il a également entraîné le Matsumoto Yamaga avant d’occuper son poste actuel, très prestigieux, d’entraîneur adjoint de l’équipe du Japon auprès de Hajime Moriyasu.

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Son sens tactique et l’importance qu’il accorde aux exigences du plus haut niveau mondial continuent de façonner la prochaine génération de stars japonaises. Le milieu de terrain de la sélection Daichi Kamada a récemment expliqué comment les méthodes d’entraînement modernes de Nanami les avaient aidés à progresser :

« M. Nanami nous a montré des vidéos sur la façon dont les meilleurs joueurs du monde dribblent les défenseurs et sur le moment où ils tirent, afin que nous puissions encore progresser… Comme M. Nanami a attiré notre attention là-dessus, je pense que nous pouvons tous y être plus attentifs. »

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L’héritage de Hiroshi Nanami ne se résume pas aux trophées : il tient aussi à une conception rare et artistique du football. À une époque qui privilégie toujours davantage les données physiques et la puissance athlétique, il reste le symbole légendaire de ce qu’un esprit brillant et un pied gauche en or peuvent accomplir sur un terrain.