Hierro : "Laissons Ramos finir sa carrière au Real"

Fernando Hierro, l'ancienne legende merengue, veut voir Sergio Ramos achever son parcours à Bernabeu.

Fernando Hierro a exhorté le Real Madrid à conclure un nouvel accord avec Sergio Ramos. Selon lui, ce dernier mérite indiscutablement la chance de mettre fin à sa carrière dans la capitale espagnole.

La place de Ramos dans l'histoire de Madrid ne fait plus aucun doute. L'Espagnol ayant joué un rôle clé dans l'une des périodes les plus réussies du club, mais il se rapproche désormais des dernières semaines de son contrat. Le Real n'a pas encore trouvé d'accord avec lui en vue d'une prolongation et Hierro a incité son ancien club à intensifier les négociations afin qu'il reste à Santiago Bernabeu durant les années à venir. "Je voudrais qu'il continue. Pour tout ce qu'il est et ce qu'il représente. Que sa carrière sportive s'arrête ici", a déclaré l'ancien défenseur madrilène à Goal of Ramos.

Hierro a poursuivi en exprimant sa conviction que Ramos est le joueur le plus important de la Liga, et il l'a aussi encouragé à briller avec l'Espagne durant l'Euro 2020. "En tant que joueur madrilène et capitaine de l'équipe nationale, il contribue beaucoup", a-t-il confié. "Il a une qualité de leader qui est très nécessaire dans toutes les équipes. C'est une année très spéciale pour lui. C'est un garçon qui transmet beaucoup et que de bonnes choses. Il est exemplaire, et il va être un joueur très important durant le prochain Championnat d'Europe."

Ramos est de retour à la compétition

Le président madrilène, Florentino Perez, a évoqué les spéculations en cours sur l'avenir de Ramos le mois dernier, admettant qu'une décision finale n'a pas encore été prise en raison de l'incertitude financière causée par la crise du Covid-19.

"J'adore Sergio Ramos, mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière au Real Madrid. Personne ne met d'argent dans ce club", a-t-il déclaré. "Va-t-il quitter le club? Je n'ai pas dit ça. Beaucoup de choses peuvent arriver. Nous y penserons à la fin de la saison."

Ramos a souffert de diverses blessures durant la campagne en cours et n'a pas été en mesure d'apporter sa contribution habituelle à la cause du club, avec seulement 20 matches dans toutes les compétitions. Sa mise à l'écart a aussi été prolongée en avril en raison d'une infection au Covid-19, mais il est sur le point de revenir à la compétition. Il devrait être de la part lors de l'opposition de Madrid contre Chelsea lors du match retour de leur demi-finale de la Ligue des champions à Stamford Bridge mercredi.