Heureux au Mexique, Gignac affirme que son "histoire n'est pas finie" avec l'OM

André-Pierre Gignac a ouvert la porte à un retour à l'OM dans un entretien accordé à Téléfoot. L'attaquant des Tigres aspire à devenir entraîneur.

L’aventure avec les Tigres : "En 3 ans ce que j’ai vécu sur le plan professionnel et personnel, c’est incroyable, une expérience unique. Après 5 ans à Marseille, j’avais besoin de partir loin. Pour le moment ça s’avère être un choix plus que judicieux."

Revenir à Marseille ? "Non il faut savoir tourner la page et ils n'ont pas besoin de moi. L’OM est dans mon coeur, restera dans mon coeur. Mais mon histoire n’est pas finie avec l’OM. J’ai l’ambition de devenir entraîneur. Je souhaite un jour devenir coach. J'espère avoir la chance de revenir au club et être dans l'organigramme dans un poste où on prend des décisions. Après je veux venir avec un gros bagage."

Mes deux plus grandes fiertés, ça a été l’OM et l’équipe de . C’est sûr que l’équipe de France c’est fini pour moi.

Le Classico PSG-OM : "Je pense que le PSG peut être atteint mentalement après cette deuxième remontada (contre MU) et on est l’OM.

Un pronostic ? Je verrai bien un 1-1, un truc rageant à la 94ème, peu importe le buteur, que Steve (Mandada) marque si il veut."