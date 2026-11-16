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Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a couvert d’éloges Gianluigi Donnarumma, affirmant que l’Italie aurait encaissé six buts sans les prouesses du gardien de Manchester City. Malgré les efforts de ce dernier, les Diables rouges ont surclassé l’Italie à Bruxelles pour s’imposer 4-1 en Ligue des nations.

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Les Diables Rouges renversent les Azzurri à Bruxelles

L’Italie abordait le dernier match de groupe en tête avec 10 points, devant la France à la différence de buts et aux confrontations directes, tandis que la Belgique occupait la troisième place avec neuf points. Pio Esposito a rapidement donné l’avantage aux visiteurs, mais les Belges ont inscrit trois buts en 15 minutes grâce à Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy et Jeremy Doku.

Diego Moreira a ajouté un quatrième but en contre-attaque. Le gardien Senne Lammens a ensuite arrêté un penalty tardif d’Esposito, scellant une victoire 4-1 qui a fait reculer l’Italie à la troisième place.

Van Bommel salue Donnarumma et l’intelligence de son groupe

Auprès de Sky Sport Italia, Van Bommel a estimé que le gardien italien avait évité une défaite plus lourde. « Si Donnarumma n’avait pas été dans les buts, nous en aurions marqué six », a-t-il affirmé.

Ce succès a dépassé la victoire 2-0 obtenue par la Belgique lors de la première journée au Stadio Olimpico, et l’entraîneur s’est réjoui des progrès rapides de ses joueurs. « Pour être honnête, je ne m’y attendais pas quand nous avons commencé il y a deux mois. Mais avant même ce premier match contre l’Italie, je voyais que ce groupe de joueurs était vraiment intelligent. C’est un plaisir pour un entraîneur de travailler avec eux. »

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Le sélectionneur belge évoque les rumeurs sur De Bruyne et l’absence de Lukaku sur le terrain

Malgré deux défaites contre la France, qui n’a pas réussi à battre l’Italie, la Belgique a remporté ses deux rencontres face aux Azzurri, tandis que Kevin De Bruyne a affiché un niveau supérieur à celui de ses récentes prestations à Naples. Interrogé sur les rumeurs concernant un transfert au PSV Eindhoven en janvier, Van Bommel a nié lui avoir conseillé de partir.

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« On m’a demandé si De Bruyne conviendrait au style de jeu du PSV Eindhoven. Comme je connais bien le club, j’ai répondu que oui, mais il trouve aussi sa place à Naples », a insisté Van Bommel. « J’ai donc répondu à une question précise, mais je ne lui ai conseillé de faire quoi que ce soit. La décision lui appartient entièrement et je la lui laisse. »

De son côté, l’ancien attaquant de Naples Romelu Lukaku est resté sur le banc. Van Bommel a conclu : « Il a été blessé pendant quelques jours et n’a même pas fait le déplacement en Turquie. Nous avions donc dit que nous l’utiliserions ce soir en cas d’urgence. Il faisait aussi un peu froid, alors nous avons décidé ensemble de ne pas le faire entrer. »

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Le mercato de janvier et le rétablissement de Lukaku au premier plan

La Belgique termine sa campagne de groupe sur une dynamique positive, seulement deux mois après l’arrivée de Van Bommel. L’Italie, elle, doit digérer sa chute de la première à la troisième place lors de la dernière soirée.

L’attention se tourne désormais vers le football de club, à l’approche du mercato de janvier. De Bruyne doit prendre une décision sur son avenir alors que son nom est associé au PSV, tandis que Lukaku poursuit sa convalescence après sa récente blessure, sans avoir eu à entrer en jeu dans le froid.