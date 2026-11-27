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Hertha BSC - Karlsruher SC : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 28 nov. 2026 - 07:00 Olympiastadion

Le Hertha BSC reçoit le Karlsruher SC au stade olympique de Berlin pour ce match de 2. Bundesliga. Le leader affronte une équipe de la seconde moitié du classement.

Le club berlinois aborde la rencontre en pleine confiance. L’équipe entraînée par Stefan Leitl s’est récemment imposée 4-0 sur le terrain d’Energie Cottbus et a remporté ses cinq derniers matches officiels.

Le défenseur central Linus Gechter joue un rôle clé. Le joueur de 22 ans a disputé l’intégralité de tous les matches officiels jusqu’ici et suscite l’intérêt du Borussia Dortmund. Leitl ne veut pas en entendre parler et a annoncé qu’il se battrait pour conserver ce joueur formé au club.

Le Karlsruher SC arrive à Berlin avec des sentiments mitigés. Son dernier match, à Osnabrück, s’est terminé sur un 0-0, après une défaite à Bochum.

L’entraîneur Maximilian Senft doit également régler une question d’effectif. Le joueur offensif Louey Ben Farhat, recruté cet été par le SC Fribourg puis prêté au KSC, n’a jusqu’ici joué qu’un rôle secondaire cette saison.

Les enjeux sont clairs : le Hertha veut préserver son avance en tête du classement, tandis que Karlsruhe a besoin de points dans la lutte pour le maintien. Voici où suivre le match en direct.

La semaine du Hertha BSC et du Karlsruher SC : que s’est-il passé ?

Le Hertha BSC a remporté ses cinq derniers matches officiels, inscrivant douze buts et n’en encaissant qu’un seul. Il s’est récemment imposé 4-0 sur le terrain d’Energie Cottbus. Auparavant, les Berlinois avaient battu le VfL Wolfsburg 2-1 et gagné 3-0 à Kaiserslautern. Le Hertha a gardé sa cage inviolée à quatre reprises.

Le Karlsruher SC affiche une victoire, un nul et trois défaites, avec cinq buts marqués et douze encaissés. Le KSC a récemment fait match nul 0-0 contre Osnabrück. Sa défaite 6-1 face à Magdebourg est la plus lourde de cette série, tandis qu’il s’est imposé 2-1 à Heidenheim.

Hertha BSC - Karlsruher SC : compositions

Hertha BSC - Karlsruher SC : forme récente

Hertha BSC - Karlsruher SC : bilan des confrontations directes

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