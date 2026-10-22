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L’attaquant de la Juventus Nick Woltemade a joué un rôle décisif pour arracher le nul (2-2) face au Stade Rennais en Ligue Europa, délivrant une passe décisive avant de marquer sur penalty. L’attaquant allemand a appelé ses coéquipiers à conserver leur énergie positive après une semaine éprouvante.

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Woltemade mène la réaction de la Juventus à l’Allianz Stadium

L’attaquant allemand Nick Woltemade a livré une prestation individuelle remarquable pour permettre à la Juventus d’obtenir un match nul 2-2 face au Stade Rennais lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Woltemade a servi Zeki Celik pour l’ouverture du score de la Juve à la 5e minute, avant de transformer avec sang-froid un penalty à la 66e minute.

Ce résultat permet à la Juventus de rester invaincue en phase de ligue, après ses précédents résultats face à des adversaires européens.

Woltemade est resté une menace constante tout au long du match et a failli inscrire le but de la victoire en seconde période sur deux tentatives aériennes en fin de rencontre.

L’attaquant appelle à retrouver une énergie positive et à continuer d’y croire

Après le match, Woltemade a souligné l’importance de laisser derrière soi les récents revers sur la scène nationale et de faire preuve de caractère en Europe. « Nous devions continuer à y croire et à nous battre », a déclaré Woltemade à Sky.

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« Nous devions tourner la page après le match contre la Lazio et retrouver une énergie positive, surtout ce soir. »

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« Nous avons fait tout notre possible pour gagner, mais cela n’a pas suffi. Maintenant, nous devons continuer à avancer… Avec une telle énergie, les choses iront bien », a ajouté l’attaquant allemand.

Koopmeiners et Spalletti saluent la réaction de l’équipe

Le milieu de terrain Teun Koopmeiners a salué la domination de son équipe en seconde période, estimant que la Juventus méritait les trois points. « Notre réaction en seconde période a été importante… Je pense que nous méritions de gagner en seconde période », a souligné Koopmeiners.

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L’entraîneur Luciano Spalletti a également félicité Woltemade et ses coéquipiers pour avoir refusé de céder après avoir été menés au score.

« Ces moments auraient pu nous abattre, mais les joueurs ont continué à jouer, à prendre des décisions et à chercher une solution », a observé Spalletti.

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La Juventus vise la suite de son parcours européen

Avec Woltemade au cœur de son attaque, la Juventus reste bien placée au classement de la Ligue Europa.

L’équipe de Spalletti tentera de prolonger sa série d’invincibilité en Europe lorsqu’elle affrontera l’AZ Alkmaar lors de son prochain match de groupe.

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La Juventus se concentre désormais de nouveau sur les compétitions nationales avant de se rendre aux Pays-Bas en novembre.