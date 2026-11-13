Hernanes : « Remplacer Spalletti serait une erreur. La Juventus a perdu son identité, on ne gagne pas sur son seul nom. Nico Paz est un Barolo, Modric le meilleur vin de Serie A »

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Hernanes a été l’un des grands protagonistes de notre Serie A. Depuis le SFS 26, où il était à l’honneur avec Serie A Operazione Nostalgia, il nous a livré en exclusivité sa vision de l’univers de la Juventus, qu’il a connu de près, avec un conseil sincère à la direction du club : ne pas remplacer Spalletti.

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Tu t’attendais à voir la Juventus aussi irrégulière ? Penses-tu que la crise est terminée ? Ou t’attends-tu à un changement d’entraîneur avec le départ de Spalletti ?

« Non, je ne m’attends pas à un changement d’entraîneur, car ce serait une erreur supplémentaire. Il faut accepter, dans le football comme dans la vie, qu’il y ait parfois des crises, des passages à vide, parce que tout fonctionne par cycles. On voit que l’équipe a un peu perdu son identité, qu’elle a perdu les joueurs qui marquent devant. Alors on rejette la faute sur l’entraîneur, mais s’ils changent encore, ce sera selon moi une autre erreur. »



Par quoi commencerais-tu pour repartir ?

« Il faut d’abord reconstruire l’identité de l’équipe, la retrouver et, à partir de là, devenir peu à peu compétitif. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra penser à gagner. Ce n’est pas parce que tu es la Juventus et que tu portes déjà un maillot prestigieux que tu gagneras automatiquement… »

Tu t’y connais en vin, tu en produis, et on peut dire que, dans le football, un meneur de jeu est comme un bon vin. Alors, pour jouer le jeu, quel est le meilleur vin de cette Serie A ?

« Nico Paz montre qu’il est un beau vin, un élégant Barolo qui continue de se bonifier, y compris en Ligue des champions, et il réussit une très bonne saison. Il y a aussi Modric, qui est vraiment comme ces vins capables de vieillir longtemps tout en conservant leur structure, leurs qualités et leur identité. C’est donc lui, le vin par excellence de cette Serie A. »