Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Sao Paulo v Santos - Brasileirao 2022Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Hernanes : « Remplacer Spalletti serait une erreur. La Juventus a perdu son identité, on ne gagne pas sur son seul nom. Nico Paz est un Barolo, Modric le meilleur vin de Serie A »

Suivez GOAL sur Google

Hernanes a été l’un des grands protagonistes de notre Serie A. Depuis le SFS 26, où il était à l’honneur avec Serie A Operazione Nostalgia, il nous a livré en exclusivité sa vision de l’univers de la Juventus, qu’il a connu de près, avec un conseil sincère à la direction du club : ne pas remplacer Spalletti.

Publicité

Tu t’attendais à voir la Juventus aussi irrégulière ? Penses-tu que la crise est terminée ? Ou t’attends-tu à un changement d’entraîneur avec le départ de Spalletti ?

« Non, je ne m’attends pas à un changement d’entraîneur, car ce serait une erreur supplémentaire. Il faut accepter, dans le football comme dans la vie, qu’il y ait parfois des crises, des passages à vide, parce que tout fonctionne par cycles. On voit que l’équipe a un peu perdu son identité, qu’elle a perdu les joueurs qui marquent devant. Alors on rejette la faute sur l’entraîneur, mais s’ils changent encore, ce sera selon moi une autre erreur. »

Par quoi commencerais-tu pour repartir ?
« Il faut d’abord reconstruire l’identité de l’équipe, la retrouver et, à partir de là, devenir peu à peu compétitif. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra penser à gagner. Ce n’est pas parce que tu es la Juventus et que tu portes déjà un maillot prestigieux que tu gagneras automatiquement… »

Tu t’y connais en vin, tu en produis, et on peut dire que, dans le football, un meneur de jeu est comme un bon vin. Alors, pour jouer le jeu, quel est le meilleur vin de cette Serie A ?

« Nico Paz montre qu’il est un beau vin, un élégant Barolo qui continue de se bonifier, y compris en Ligue des champions, et il réussit une très bonne saison. Il y a aussi Modric, qui est vraiment comme ces vins capables de vieillir longtemps tout en conservant leur structure, leurs qualités et leur identité. C’est donc lui, le vin par excellence de cette Serie A. »

Écrit parEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
Voir le profil de l'auteur