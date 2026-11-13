Hernanes : « Remplacer Spalletti serait une erreur. La Juventus a perdu son identité, on ne gagne pas seulement grâce à son nom. Nico Paz, c’est un Barolo ; Modric, le meilleur vin de Serie A. »

Partager Suivez GOAL sur Google

Hernanes a été l’un des grands acteurs de notre Serie A. Depuis le SFS 26, où il était à l’honneur avec Serie A Operazione Nostalgia, il nous a livré en exclusivité sa vision de l’univers de la Juventus, qu’il a connu de près, et a donné un conseil sincère à la direction du club : ne pas remplacer Spalletti.

Publicité

T’attendais-tu à voir la Juventus aussi irrégulière ? Penses-tu que la crise soit terminée ? Ou t’attends-tu à un changement d’entraîneur avec le départ de Spalletti ?

« Non, je ne m’attends pas à un changement d’entraîneur, car ce serait une erreur supplémentaire. Il faut accepter, dans le football comme dans la vie, qu’une crise survienne de temps en temps, qu’il y ait des moments difficiles, parce qu’il y a des cycles. On voit que l’équipe a un peu perdu son identité, qu’elle a perdu les joueurs devant qui marquent des buts. Alors on rejette la faute sur l’entraîneur, mais s’ils en changent encore, ce sera selon moi une nouvelle erreur. »



Sur quoi repartirais-tu ?

« Il faut d’abord reconstruire l’identité de l’équipe, la retrouver et, à partir de là, redevenir compétitif petit à petit. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra penser à gagner. Ce n’est pas parce qu’on est la Juventus et qu’on porte déjà un maillot prestigieux qu’on gagnera quoi qu’il arrive… »

Tu t’y connais en vin, tu en produis, et dans le football, on peut dire qu’un milieu offensif est comme un bon vin. Alors, pour jouer le jeu, quel est le meilleur vin de cette Serie A ?

« Nico Paz montre qu’il est un beau vin, un élégant Barolo qui continue de mûrir. Il le montre aussi en Ligue des champions et réalise une très bonne saison. Et puis il y a encore Modric, qui ressemble vraiment à ces vins capables de vieillir longtemps tout en conservant leur structure, leurs qualités et leurs identités. C’est donc lui le vin par excellence de cette Serie A. »

Publicité Publicité

LISEZ ICI LES PRONOSTICS SUR LA LUTTE POUR LE TITRE DE SERIE A, SUR LA LAZIO ET SUR L’AVENIR DE L’INTER EN LIGUE DES CHAMPIONS