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Le Prophète Hernanes croit que la Lazio peut remporter le Scudetto.

L’ancien milieu de terrain brésilien a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « L’équipe de Gattuso est comme un Grignolino, un vin rouge que je produis sur les collines d’Asti et du Monferrato, dans le Piémont. Quand on en boit, on a envie de sourire, et c’est ce qui m’arrive chaque fois que je regarde cette Lazio, première du classement à juste titre. Elle m’a surpris moi aussi, je ne m’y attendais pas, mais une belle magie s’est créée. »

« Elle peut remporter le Scudetto, pourquoi pas ? Le Leicester de Ranieri m’est venu à l’esprit : personne n’y croyait et pourtant, il a remporté le titre en devenant le Cendrillon de la Premier League. Je dirais que la Lazio a 15 % de chances de remporter le championnat, même si l’Inter reste l’équipe la plus forte. »

« Je n’aime pas parler de mes préférences de supporter. Il est clair que je suis attaché à la Lazio, comme à l’Inter, à la Juventus et aux autres clubs où j’ai joué. Si je suis heureux de la voir à cette place, c’est parce que lorsque je suis arrivé, j’ai dit à tout le monde que mon objectif était de remporter le Scudetto à Rome. On m’a traité de fou : “Ici, on se bat pour aller en Europe, on ne gagnera jamais”, me disait-on. J’ai toujours combattu cette mentalité, je rêvais de gagner et de lutter pour le Scudetto. La voir là-haut m’émeut. »

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« Cette Lazio ressemble à son entraîneur, c’est comme s’il y avait 11 Gattuso sur le terrain. Rino a réussi à transmettre l’envie de mordre les chevilles de chacun, de se battre sur chaque ballon et de tout donner sans jamais s’économiser. Je vois sa faim, son envie. Une fois, quand j’ai joué contre lui, je protégeais le ballon près du drapeau de corner. Du coin de l’œil, je l’ai vu foncer vers moi à 100 à l’heure et je l’ai dribblé d’une petite touche subtile. Je l’ai toujours estimé parce qu’il jouait avec honnêteté, dans le respect des autres et de son rôle. En tant qu’entraîneur, il a réussi à transmettre sa façon d’être aux joueurs. »

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« Sur le terrain, le leader, c’est Zaccagni. J’étudiais ses statistiques il y a quelques jours : personne ne crée plus d’occasions que lui. »

« Frattesi incarne le football de Gattuso plus que tous les autres. Quand je jouais, je détestais ceux qui se donnaient à 70 %. Davide, comme tous les autres, vit à 100 %. Dans la course qu’il a faite face à Naples, avant le but, il y a tout ce qu’il faut pour pouvoir rêver du Scudetto. »

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« J’ai rebaptisé le Prophète Taylor ? Il a montré son intelligence tactique et son sens du but. Dans l’entrejeu, il est actuellement l’un des leaders techniques, et puis il a un sacré pied. »

« Nuno Tavares est un champion, sa blessure a été un coup dur. Il peut jouer partout en Europe, il possède des qualités physiques indispensables dans le football d’aujourd’hui et, compte tenu de son style de jeu, il est irremplaçable. »

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« Les supporters reviendront-ils au stade ? Je ne crois pas, un peu par superstition et un peu parce que, pour l’instant, ils ne s’entendent toujours pas avec le président Lotito. J’espère que tout s’arrangera, la Lazio mérite un stade plein. »