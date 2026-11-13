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En direct du SFS 26, où il était à l’honneur avec Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes a livré à CM ses pronostics pour l’avenir de la Serie A. Qui remportera le Scudetto ?

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Peut-on encore considérer la Lazio comme une surprise de cette Serie A ? Peut-elle aller jusqu’au bout ?

« Oui. Si quelqu’un me disait qu’il s’attendait à ce résultat et à voir la Lazio en tête du classement à ce stade, je ne le croirais pas. Pour moi, c’est donc une grande surprise. Je pense qu’elle a très peu de chances, disons 10 à 15 %, parce que l’Inter est assurément la plus forte. Mais l’écart n’est pas si grand, car l’Inter dispute aussi les coupes. Il y a donc une possibilité. Cela dépend évidemment aussi de la manière dont les joueurs vont tenir sur la durée : Tavares est blessé actuellement, Zaccagni aussi. Ça compte également. S’ils parviennent à rester en bonne santé jusqu’à la fin, avec leur combativité, leur faim de victoire et le talent de Gattuso, alors il y a une possibilité. »

Tu as dit que l’Inter était la plus forte. Elle s’est ressaisie après le derby et a retrouvé ce statut de favorite que tu as toi-même décrit… Mais penses-tu qu’elle puisse vraiment aller jusqu’au bout en Ligue des champions, comme beaucoup au club l’espèrent et le souhaitent ?

« Oui, je pense qu’elle peut facilement atteindre les quarts de finale. Cela me paraît tout à fait faisable. Mais à partir des demi-finales, il y a aussi cette année Arsenal, Barcelone, le PSG, le Real Madrid, qui se reprend un peu en ce moment, et Manchester City. J’ai donc des doutes sur sa capacité à aller jusqu’au bout, mais je suis sûr qu’elle peut atteindre les quarts. On voit bien que l’Inter est la plus forte et qu’il lui fallait un épisode comme la défaite dans le derby pour remettre un peu de pression et relancer la machine. »

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Côme, le Milan et la Roma : qui est le véritable rival de l’Inter, au-delà de la surprise Lazio dont tu nous as parlé ?

« Je le répète, la Lazio peut créer la surprise, mais ce sera difficile. Sur le papier, la Roma dispose déjà d’un effectif bien armé et d’un collectif solide. Le Milan commence à se révéler et pourrait aussi se renforcer lors du mercato hivernal, ce qui lui donnerait davantage de force. Je citerais donc la Roma et le Milan. »