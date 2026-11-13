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Directement depuis le SFS 26, où il s’est illustré avec Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes a livré à CM ses pronostics pour l’avenir de la Serie A. Qui remportera le Scudetto ?

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Peut-on encore qualifier la Lazio de surprise de cette Serie A ? Peut-elle aller jusqu’au bout ?

« Oui. Si quelqu’un me disait qu’il s’attendait à ce résultat et à voir la Lazio en tête du classement à ce stade, je ne le croirais pas. Pour moi, c’est donc une grande surprise. Je pense qu’elle a très peu de chances, disons 10 à 15 %, parce que l’Inter est certainement la plus forte. Mais l’écart n’est pas si grand, car l’Inter dispute aussi les coupes. Il y a donc une possibilité. Évidemment, tout dépend aussi de la manière dont les joueurs vont tenir sur la durée : Tavares est blessé en ce moment, Zaccagni aussi. Cela compte également. S’ils parviennent à rester en bonne santé jusqu’à la fin, avec leur détermination, leur faim de victoire et le savoir-faire de Gattuso, alors ils ont une chance. »

Tu as dit que l’Inter était la plus forte. Elle s’est reprise après le derby et a retrouvé son statut de favorite, comme tu l’as toi-même décrit… Mais penses-tu qu’elle puisse vraiment aller jusqu’au bout en Ligue des champions, comme beaucoup au sein du club l’espèrent et le souhaitent ?

« Oui, je crois qu’elle peut facilement atteindre les quarts de finale. Cela me paraît tout à fait faisable. Mais à partir des demi-finales, il y a aussi cette année Arsenal, Barcelone, le PSG, le Real Madrid, qui se reprend un peu en ce moment, et Manchester City. J’ai donc des doutes sur sa capacité à aller jusqu’au bout, mais je suis sûr qu’elle peut atteindre les quarts. On voit bien qu’elle est la plus forte et qu’il lui fallait un épisode comme la défaite dans le derby pour retrouver un peu de pression et relancer la machine. »

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Côme, l’AC Milan et la Roma : qui est le véritable rival de l’Inter, en dehors de la surprise Lazio dont tu nous as parlé ?

« Je le répète, la Lazio peut être une surprise, mais ce sera difficile. Sur le papier, la Roma est une équipe déjà bien armée et bien établie. L’AC Milan commence à émerger et pourrait encore se renforcer lors du mercato hivernal. Je citerais donc la Roma et l’AC Milan. »

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