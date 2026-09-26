Heracles Almelo a réalisé une excellente opération samedi en Keuken Kampioen Divisie. Le leader s’est imposé avec autorité face à Vitesse (2-0) et profite ainsi pleinement de la défaite d’Almere City FC la veille. MVV Maastricht, Roda JC, NAC Breda et le FC Emmen ont également conservé les trois points à domicile samedi.

Heracles Almelo - Vitesse 2-0

Heracles a pleinement profité samedi de la défaite subie vendredi par Almere City, deuxième du classement, sur le terrain du FC Dordrecht. Meilleur buteur de l’équipe, Jean-Paul N'Djoli a ouvert le score après onze minutes sur un corner travaillé à l’entraînement et a inscrit là son onzième but en championnat. Un but contre son camp du défenseur de Vitesse Omar Achouitar a ensuite permis le 2-0 avant la pause. Vitesse a mieux entamé la seconde période, sans jamais véritablement mettre en danger le but de Heracles.

MVV Maastricht - Helmond Sport 2-0

Le MVV s’est repris après trois matches sans victoire en battant Helmond Sport 2-0. Les visiteurs ont tenu bon à Maastricht avant la pause, mais Olivier Dumont a débloqué la situation peu après la reprise avec son cinquième but de la saison. Elias Sierra a dissipé tout suspense en fin de match et a ainsi permis au MVV d’atteindre les seize points.

Roda JC - RKC Waalwijk 2-0

Roda JC a lui aussi poursuivi sa belle série en s’imposant 2-0 face au RKC Waalwijk. Bram Marsman a repris avec puissance dès le début du match une superbe transversale de Jérôme Déom, avant que Cain Seedorf ne lance lui-même une offensive en seconde période et ne fasse finalement le break de la tête. Pour Seedorf, il s’agit de son premier but depuis octobre dernier, et Roda est désormais invaincu depuis la deuxième journée.

NAC Breda - FC Eindhoven 4-2

Le NAC Breda a longtemps semblé se diriger vers une victoire sans souci contre le FC Eindhoven, mais a finalement dû puiser dans ses ressources pour l’emporter 4-2. Charles-Andreas Brym a repris de la tête un coup franc de Mohamed Nassoh dès la quatrième minute, puis Moussa Soumano a doublé la mise après une heure de jeu, avant que Niek Munsters et Guus Beaumont ne permettent finalement à Eindhoven de revenir à hauteur. En fin de match, Mohamed Bouchouari a redonné l’avantage au NAC, avant que l’équipe à domicile ne scelle définitivement la rencontre avec le but du 4-2.

FC Emmen - TOP Oss 1-0

Le FC Emmen s’est contenté d’un seul but contre TOP Oss. Le jeune Chiel Sunder, dix-sept ans, honorait sa première titularisation de la saison et a justifié cette confiance après environ une demi-heure de jeu en poussant au fond le ballon du 1-0 sur un rebond. TOP Oss n’a ensuite plus rien su opposer, permettant à Emmen de décrocher sa cinquième victoire de la saison.

FC Volendam - VVV-Venlo 3-2

Le plus grand spectacle a eu lieu lors du match entre le FC Volendam et le VVV-Venlo. Henk Veerman a donné l’avantage à l’équipe à domicile dès la cinquième minute avec son neuvième but en championnat, avant que Volendam ne frappe de nouveau peu après à l’issue d’une belle action à laquelle Younes Jaber el Meftahi a participé. Éanna Clancy a relancé le VVV grâce à une superbe frappe lointaine, mais Reuven Niemeijer a redonné avant la pause deux buts d’avance aux siens ; Gino Schmidt a encore entretenu le suspense à dix minutes de la fin, mais Volendam a conservé son avantage 3-2.











