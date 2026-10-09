Heracles Almelo a remporté vendredi soir la première tranche de la saison. L’équipe de l’entraîneur Vincent Heilmann s’est imposée à domicile 3-0 contre le RKC Waalwijk. Son concurrent Almere City a lui aussi gagné 3-0, face au FC Eindhoven.

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 3-0

Heracles savait avant le match qu’un point contre le RKC lui suffisait pour s’adjuger la tranche. Cela ne pouvait mal tourner qu’en cas de défaite et si, dans le même temps, son concurrent Almere City battait le FC Eindhoven en comblant une différence de buts de 4.

Du côté d’Almere, on espérait fermement un coup de main de Waalwijk, mais cela n’allait finalement pas se produire. Cinq minutes après la pause, Heracles a obtenu un penalty, transformé par Tristan van Gilst.

Damon Mirani a dissipé tout doute au milieu de la seconde période grâce à une tête gagnante. Peu après, le 3-0 est également tombé par l’intermédiaire du latéral gauche Manny Rodríguez, auteur d’une belle volée victorieuse.

Almere City - FC Eindhoven 3-0

Almere savait donc qu’il lui fallait s’imposer largement et espérer un faux pas du RKC. En tout cas, on ne pouvait rien reprocher aux Flevolandais vendredi. Almere a rapidement pris l’avantage grâce au très rapide Emmanuel Poku.

Après un peu moins d’une demi-heure, Milan de Haan a lui aussi pu laisser éclater sa joie. Il a conclu avec brio et inscrit ainsi son premier but de la saison.

En seconde période, James Lawrence a porté le score à 3-0 de la tête et la victoire était alors assurée. Cela n’a toutefois pas suffi pour remporter la tranche.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-1

Wessel Kooy a donné l’avantage aux prometteurs joueurs d’Utrecht au milieu de la première période, ce qui plaçait virtuellement De Graafschap à la dernière place de l’Eerste Divisie.

Après la pause, les joueurs de Doetinchem se sont montrés bien plus convaincants et ont complètement renversé la situation. Fedde de Jong a égalisé en reprenant au premier poteau, avant que le meilleur buteur du club Julian Kania ne frappe lui aussi, en concluant tranquillement après un superbe contrôle : 2-1.

FC Dordrecht - FC Emmen 0-3

Emmen a pris l’avantage en Hollande-Méridionale grâce à Jack Cooper-Love, à la conclusion d’une belle action collective. Cooper-Love a aussi joué un rôle important sur le 0-2, en servant Freddy Quispel en retrait.

Dordrecht n’est pas parvenu à signer un retour et a également encaissé le 0-3 en fin de match. Mustafa Abdullatif a repiqué dans l’axe avant de loger le ballon dans le petit filet au premier poteau.

FC Volendam - Vitesse 2-0

Tout indiquait que le score serait de 0-0 à la pause, mais c’était sans compter sur Luca Blondeau. Il a marqué de la tête au second poteau après un bon travail préparatoire de Mike Kleijn.

Un quart d’heure avant la fin, Volendam a doublé son avantage. Doodeman a remis en retrait et a vu Veerman conclure à la manière de Veerman, derrière sa jambe d’appui : 2-0.

Jong Ajax - VVV-Venlo 0-3

Le Jong Ajax, avec notamment Jano Monserrate, Gerónimo Spina et Emre Ünüvar dans le onze de départ, a vécu une soirée très compliquée à De Toekomst.

Edhy Zuliani a été à l’origine du 0-1 dès la quatrième minute et, après la pause, Leon Schmidt et Philip Heise ont eux aussi trouvé le chemin des filets pour les Limbourgeois. Entré en jeu, Diego Pugno a en outre reçu un rouge direct pour un tacle trop tardif, si bien que le Jong Ajax a terminé la rencontre à dix : 0-3.

Jong AZ - FC Den Bosch 0-1

Hessel Eikelboom a inscrit l’unique but du match à la 41e minute en reprenant de la tête un centre de Kevin Monzialo.

Après la pause, le Jong AZ a accentué la pression, mais le gardien Pepijn van de Merbel a maintenu son équipe à flot grâce à plusieurs belles parades. Le FC Den Bosch a encore eu une occasion en or de tuer le match par l’intermédiaire de Monzialo, mais l’attaquant a tiré au-dessus.

NAC Breda - MVV Maastricht 1-0

Le NAC a signé vendredi soir une laborieuse victoire 1-0. Charles-Andreas Brym a ouvert le score dès la cinquième minute, inscrivant ainsi son cinquième but en quatre matches.

Malgré cette ouverture du score rapide, l’équipe de l’entraîneur Rick Kruys a livré un match faible, peinant à maîtriser son adversaire. Après la pause, le MVV a mis la pression sur l’équipe à domicile, mais le gardien Michael Verrips a gardé sa cage inviolée.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 1-1

Le Roda JC a arraché vendredi soir un point de manière spectaculaire. Les Limbourgeois ont été menés à la 76e minute, lorsque l’attaquant du Jong PSV Austyn Jones, totalement seul après un corner, a expédié le 0-1 au fond avec puissance.

Six minutes plus tard, ce même Jones a eu l’occasion de tuer le match sur penalty, mais il a manqué sa tentative. Le Roda JC a ensuite parfaitement profité de ce raté et est revenu à hauteur grâce à un coup franc remarquable de Mitchell Paulissen, dévié par le mur.

TOP Oss - Helmond Sport 3-1

TOP Oss s’est imposé avec autorité vendredi soir face à Helmond Sport sur un terrain détrempé. Mauresmo Hinoke a ouvert le score après 25 minutes en reprenant une passe décisive de Franslyn Nsingi dans le coin opposé ; Michel Ludwig a égalisé pour Helmond Sport huit minutes plus tard.

Avant même la pause, Hinoke a redonné l’avantage à son équipe lorsqu’il a fait preuve de sang-froid pour inscrire son deuxième but de la soirée après une passe en profondeur de Justin Mathieu. À la 86e minute, le remplaçant Maurillio de Lannoy a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le 3-1 de la tête.