Henry : "Je ne peux pas conseiller à Aubameyang de rester alors que moi je suis parti"

La légende des Gunners souhaiterait voir le Gabonais continuer son parcours à Londres, mais il reconnait qu'un nouveau challenge est tentant.

Thierry Henry espère voir Pierre-Emerick Aubameyang rester à , mais l'ancien attaquant français, qui a quitté les Gunners pour Barcelone quand il était au sommet de sa carrière de joueur, a admis que l'international gabonais a toutes les raisons de vouloir tenter sa chance ailleurs.

Les spéculations concernant l'avenir à long terme d'Aubameyang continuent d'enfler du côté de l'Emirates Stadium. L'ex-Stéphanois est lié à l'équipe londonienne jusqu'à l'été 2021, mais il n'y a pas de discussion par rapport à une éventuelle prolongation et un départ parait plus que probable. Les décideurs d'Arsenal seraient contents de conserver leur buteur vedette. Toutefois, face à la réalité du marché, ils pourraient n'avoir d'autres choix que de le vendre. et Barcelone seraient prétendument à l'affut pour le meilleur joueur africain 2015.

L'article continue ci-dessous

Henry, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, s'est confié à propos d'Aubameyang pour Sky Sports: "Tout le monde fera tout ce qu'il a à faire. Comment voulez-vous que je dise à quelqu'un de rester alors que moi je suis parti ? Ces choses-là se produisent mais cela n'enlève rien à l'affection que vous avez pour un endroit".

Plus d'équipes

"En tant que fan d'Arsenal, vous voulez qu'il reste, mais en tant que joueur de football, il évaluera la situation avec sa famille, avec son père et verra ce qui est le mieux pour eux. Si vous êtes un supporter vous ne voulez pas qu'il parte, mais le gars a une carrière (à gérer) et je ne sais pas ce qu'il a en tête", a enchéri l'ex-idole de Highbury.

Aubameyang a été le meilleur réalisateur d'Arsenal lors des deux dernières saisons et Henry a avoqué que les buts de ce dernier "vont énormément manquer" s'il venait à faire ses valises pour une autre destination. "Il marque des buts et si vous enlevez les buts d'Aubameyang, c'est difficile, a-t-il ajouté. Je respecte les gens et ce qu'ils doivent vivre et quel désir ou rêve ils ont, mais tout fan d'Arsenal mentirait s'il disait qu'il veut le voir partir. Je ne veux pas qu'il parte, mais d'un autre côté, vous devez comprendre qu'il a peut-être besoin de voir autre chose. Qui sait? J'espère qu'il restera. "