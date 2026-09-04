La légende du football français Thierry Henry a adressé un message clair à Liverpool concernant la meilleure manière de tirer profit de sa nouvelle star Bradley Barcola, affirmant que laisser le joueur libre d'exploiter sa vitesse et sa capacité à dribbler serait le facteur le plus important pour en extraire le meilleur.

Liverpool a investi 145 millions d'euros pour engager l'international français, qui a signé un contrat courant jusqu'en 2031, devenant ainsi le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club anglais.

Henry a déclaré, dans des propos tenus à la chaîne « Sky Sports » et rapportés par « Foot Mercato », que la véritable clé pour tirer profit de Barcola réside dans le fait de le placer dans les conditions appropriées lui permettant de mettre en avant ses principales qualités.

Il a expliqué : « Avec Barcola, la clé, c'est de savoir comment l'utiliser. Peux-tu lui créer des situations de un contre un ? Et peux-tu aussi l'impliquer dans les contre-attaques ? Parce qu'il possède une vitesse impressionnante. »

Henry a mis en garde l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, contre le fait de confier au joueur français des tâches défensives qui pourraient limiter son impact offensif, ajoutant : « Doit-il défendre plus qu'il n'attaque ? Cela pourrait être contre-productif pour lui. »

L'ancienne star française estime que Barcola possède la capacité de faire une grande différence en Premier League, surtout s'il obtient les espaces lui permettant d'exploiter sa vitesse et de se lancer dans les transitions offensives, en plus de le placer dans des duels directs avec les défenseurs.

Néanmoins, Henry a pointé un aspect que le joueur doit encore développer afin d'atteindre un niveau supérieur, et a déclaré : « Je pense que Barcola doit améliorer sa capacité à conclure les actions. Et s'il y parvient, beaucoup d'équipes auront du mal à l'arrêter. »

De son côté, Jamie Carragher, également présent sur le plateau, a salué la capacité de Barcola à apporter une touche particulière à la Premier League, tout en soulevant en même temps quelques interrogations concernant l'équilibre général au sein de l'effectif de Liverpool.

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