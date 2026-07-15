Henry critique sévèrement la France : « L'Espagne a joué comme si l'adversaire n'existait pas ! »

La légende du football français Thierry Henry a estimé que l’Espagne méritait sa place en finale de la Coupe du monde 2026, après sa victoire nette (2-0) sur la France, salue la performance collective de « La Roja » et estime que la sélection ibérique a une nouvelle fois prouvé sa valeur de championne d’Europe.

« Les Espagnols ont dominé le jeu tout au long du match et ont montré pourquoi ils sont champions d’Europe », a-t-il déclaré lors de son analyse de la rencontre sur la chaîne américaine Fox Sports. « Ils ont été nettement supérieurs, et c’est la meilleure équipe qui a gagné. »

Il a ajouté : « Si vous n’êtes pas à la hauteur dès la première minute face à l’Espagne, vous en payez le prix. C’est la pire équipe face à laquelle on puisse prendre du retard au score, car il est extrêmement difficile de remonter face à elle. La France doit analyser ce qui s’est passé, tirer les leçons de cette expérience, puis revenir plus forte si elle veut prendre le dessus sur son nouveau rival. »

Une hégémonie espagnole qui se confirme

L’ancienne star française a souligné que la supériorité du football espagnol ne se limite plus à l’équipe nationale, mais s’est généralisée à tous les échelons.

Il a expliqué : « Regardez le football féminin, les équipes de jeunes, les Jeux olympiques… Nous avons perdu contre eux en 2024, et ils continuent d’être présents dans toutes les compétitions. Ils ont une identité claire et une philosophie constante : toutes les équipes jouent de la même manière, quelle que soit la catégorie d’âge. »

Il conclut : « Le sélectionneur applique à la perfection cette méthode, visible sur le terrain. C’est un système collectif, renforcé par des joueurs de très haut niveau. »

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«Si l’Espagne a le ballon, elle ne te le rendra pas.»

Henry s’est attardé sur le style de jeu espagnol axé sur la possession, qu’il considère comme l’arme principale qui fait la différence.

Il a déclaré : « Quand l’Espagne a le ballon, elle ne vous le rend pas, mais vous oblige à le courir après. Il faut saluer le système qu’ils ont mis en place, car l’Espagne ne gagnait pas toujours de cette manière, mais aujourd’hui, elle remporte des victoires dans toutes les catégories et à tous les niveaux. »

Le deuxième but illustre à merveille la philosophie de l’école espagnole

Il a également pris pour exemple le deuxième but, inscrit par Pedro Porro à l’issue d’une longue séquence de passes, pour illustrer à la perfection la philosophie ibérique.

Il a expliqué : « J’ai vécu cela en tant que joueur contre l’Espagne, en tant qu’entraîneur face à elle, et même pendant mes passages au FC Barcelone. Tout le monde connaît ses mouvements, c’est le ballon qui se déplace, tandis que les joueurs conservent leurs positions et font confiance à leurs coéquipiers. »

Les Espagnols élargissent constamment le terrain pour attirer l’adversaire et créer des espaces, puis ils font circuler le ballon comme s’il n’existait pas. Que ce soit Alex Baena ou Nico Williams, chaque joueur sait exactement ce qu’on attend de lui, car ils apprennent ce style de jeu dès l’âge de neuf ans. Que ce soit pour son premier ou son troisième match international, il entre sur la pelouse en sachant exactement comment jouer, car tous les joueurs proviennent de la même école. »