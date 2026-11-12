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Thierry Henry 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Henry : « Ça me fait mal de voir la Juventus dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. »

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Thierry Henry revient sur son bref passage à la Juventus et évoque la situation actuelle du club.

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L’ancienne star de l’équipe de France et d’Arsenal, aujourd’hui consultant, revient sur son bref passage à la Juventus, lors de la seconde moitié de la saison 1998-99, dans le podcast Kampo : « J’avais le numéro 6 ? Et qu’est-ce que tu voulais que je fasse ? C’était la moitié de 12, voilà pourquoi ! Au fond, ça me convenait, puisque je jouais sur toute la longueur du couloir. C’est là que j’ai commencé à perdre mes cheveux, d’ailleurs ! Mon passage à la Juventus, un échec ? Non, absolument pas, je ne dirais ça à aucun moment ! Comme je le dis souvent, quelle que soit la façon dont on voit les choses, on apprend. »

Et d’ajouter : « Quand je suis arrivé, il y avait Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto, Birindelli. Ces gars-là… j’aimais vraiment beaucoup la Juventus », peut-on lire dans la traduction rapportée par Tuttosport. « Je connaissais Zizou, Edgar Davids et Fonseca. Alex, quand je suis arrivé, avait subi une rupture du ligament croisé. Et puis Inzaghi… »

Enfin, sur la situation actuelle de la Juventus : « Ça me fait mal de voir la Juve dans la situation où elle se trouve aujourd’hui, mais c’est un club extraordinaire ».

Écrit parGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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