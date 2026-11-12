Henry : « Ça me fait mal de voir la Juventus dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. »

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Thierry Henry revient sur son bref passage à la Juventus et évoque la situation actuelle du club.

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L’ancienne star de l’équipe de France et d’Arsenal, aujourd’hui consultant, revient sur son bref passage à la Juventus, lors de la seconde moitié de la saison 1998-99, dans le podcast Kampo : « J’avais le numéro 6 ? Et qu’est-ce que tu voulais que je fasse ? C’était la moitié de 12, voilà pourquoi ! Au fond, ça me convenait, puisque je jouais sur toute la longueur du couloir. C’est là que j’ai commencé à perdre mes cheveux, d’ailleurs ! Mon passage à la Juventus, un échec ? Non, absolument pas, je ne dirais ça à aucun moment ! Comme je le dis souvent, quelle que soit la façon dont on voit les choses, on apprend. »

Et d’ajouter : « Quand je suis arrivé, il y avait Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto, Birindelli. Ces gars-là… j’aimais vraiment beaucoup la Juventus », peut-on lire dans la traduction rapportée par Tuttosport. « Je connaissais Zizou, Edgar Davids et Fonseca. Alex, quand je suis arrivé, avait subi une rupture du ligament croisé. Et puis Inzaghi… »

Enfin, sur la situation actuelle de la Juventus : « Ça me fait mal de voir la Juve dans la situation où elle se trouve aujourd’hui, mais c’est un club extraordinaire ».