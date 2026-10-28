Henry : Bellingham a livré une performance de folie face au Barça, et le Real Madrid est un adversaire coriace

Thierry Henry, légende du football français, a salué la performance de Jude Bellingham lors de la victoire du Real Madrid face au Barça (2-1) dans le dernier Clásico, affirmant que le milieu de terrain anglais avait livré un match exceptionnel, grâce à sa capacité à conserver le ballon, à éliminer ses adversaires et à trouver des solutions dans différentes situations de jeu.

Henry a déclaré, via le blog « Betway Insider » : « Ce qu'il a fait était de la pure folie. »

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Malgré le brio de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et désigné homme du match, Henry a préféré mettre en lumière Bellingham, saluant son influence sur le jeu du Real Madrid et sa capacité à faire la différence au-delà des statistiques.

L'ancienne star du Barça a affirmé : « La manière dont il a joué m'a rappelé le match de l'Angleterre face au Mexique. Il protégeait le ballon, se retournait face à ses adversaires, provoquait des fautes, trouvait la passe adéquate, ou avançait balle au pied. »

Henry a également salué la performance collective du Real Madrid, estimant que l'équipe avait affiché pour la première fois cette saison le niveau qu'il attendait d'elle, notamment sur le plan défensif et dans les transitions offensives.

Il a dit à propos du club merengue : « Ils ont été extrêmement coriaces, ont conservé leur cohésion et se sont montrés très dangereux en contre-attaque. »

Yamal et Mbappé

Au-delà du résultat du Clásico, Henry a abordé l'avenir de la rivalité entre le Real Madrid et le Barça, prédisant que Kylian Mbappé et Lamine Yamal mèneront une lutte de longue durée entre les deux rivaux, à l'image de la rivalité qui a opposé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, durant les années de leur domination sur le football espagnol.

Henry a déclaré : « Yamal et Kylian mèneront une rivalité très longue en Liga, et se disputeront peut-être aussi le Ballon d'Or. »



