Ce n'était pas un simple match du championnat turc, mais bien la soirée qui a annoncé le retour du roi. Pour son premier sommet sous les couleurs de Trabzonspor, la star égyptienne Mohamed Salah a transformé le stade « Papara Park » en scène personnelle, forçant une légende de la trempe de Thierry Henry à sortir de son silence par un message retentissant adressé à Liverpool : le problème n'a jamais été Salah.

La soirée du roi au Papara Park

Trabzonspor a créé une énorme surprise samedi dernier, dans le cadre de la sixième journée du championnat turc de première division pour la saison 2026/2027, en écrasant son rival historique Galatasaray par quatre buts à zéro sur sa pelouse.





Le héros incontesté de la soirée fut le capitaine de la sélection égyptienne Mohamed Salah, qui a livré une prestation exceptionnelle et inoubliable : il a inscrit son premier triplé dans le championnat turc et a délivré une passe décisive sur le deuxième but, contribuant ainsi directement aux quatre buts de son équipe.









Henry s'enflamme : imaginez réussir cela face à Galatasaray

Cet éclat n'est pas passé inaperçu, puisque la légende du football français et analyste de la Premier League anglaise Thierry Henry a salué la prestation du Pharaon égyptien, dans des déclarations rapportées par le journal turc « Sabah ».

Henry a déclaré : « Imaginez inscrire votre premier triplé dans le championnat turc contre l'un des plus grands clubs de Turquie, Galatasaray. Il faut respecter ce nom et ce qu'il a accompli. »









Un message explosif à l'adresse de Liverpool

Henry ne s'est pas contenté de saluer la prestation technique : il a également adressé un message voilé et franc à son ancien club Arsenal et à son rival Liverpool, dans lequel il a vigoureusement défendu la star égyptienne.

Il a conclu sa déclaration en affirmant : « Il est évident que Mohamed Salah n'a jamais été la cause du problème à Liverpool. Il y a peut-être eu quelques différends au sein de la direction du club, mais l'affaire ne concernait certainement pas le roi d'Égypte. »