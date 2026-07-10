Henk Spaan livre des révélations croustillantes après le départ de Sean Steur de l’Ajax : « À De Toekomst… »

Johan Steur n'était guère populaire à De Toekomst, note le chroniqueur Henk Spaan dans sa rubrique quotidienne pour Het Parool. Depuis le départ de Sean Steur de l'Ajax, le joueur n'est pas le seul à en pâtir : son père aussi.

En cette période dominée par la Coupe du monde, Spaan consacre malgré tout quelques lignes à l’« immense talent » qu’est Steur.

Son opinion semble avoir soudainement changé depuis que le jeune est parti à Newcastle United. La saison dernière encore, Spaan ne tarissait pas d’éloges sur ce milieu de terrain de dix-huit ans.

« C’est surtout le père qui ne tarissait pas d’éloges sur le talent de son fils. Il en parlait si fort qu’à la Masía, on se bouchait les oreilles dès qu’on l’apercevait de loin », poursuit Spaan.

Les éloges qu’il lui adressait la saison dernière, après sa percée, ont depuis disparu. « Le milieu de terrain laconique a disputé quarante matchs avec le Jong Ajax : 1 but, 4 passes décisives. En Eredivisie, il a joué vingt fois : 1 but, 1 passe décisive. »

« Il participe au pressing défensif ? Parfois oui, parfois non. Je l’ai vu se retourner plusieurs fois dans le mur. Ses passes ? Rarement en profondeur, plus souvent latérales. »

Spaan estime qu’il faut désormais revoir à la baisse les attentes concernant l’avenir de Steur. « Pour Newcastle, 27 millions, c’est de la petite monnaie. Le fils de Cruijff n’est pas Dieu, mais son père Steur n’est même pas un apôtre. »