Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England World Cup 2026 CampGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Henderson, sur le ton de la plaisanterie : « On va se servir de Viagra contre le Mexique. »

Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
J. Henderson
Mexique
Angleterre
Allemagne

Jordan Henderson, milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre, a provoqué une polémique amusante à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde contre le Mexique, programmé tôt lundi matin au stade Azteca. Interrogé sur l’éventuel usage de Viagra pour atténuer les effets de l’altitude (plus de 2 200 mètres), le joueur a répondu avec ironie : « Le Viagra aide. »

Le milieu de terrain, qui dispute sa quatrième Coupe du monde, a lancé avec malice en conférence de presse : « Le Viagra, ça aide », allusion ironique aux rumeurs selon lesquelles les Three Lions envisageraient ce médicament pour compenser le manque d’oxygène lié à l’altitude de l’Azteca, situé à plus de 2 200 mètres.

Ces propos ont suivi le démenti catégorique de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui a coupé court à la polémique en déclarant : « Nous n’avons pas reçu cette information. Elle est fausse. »

Malgré ce démenti officiel, le principe actif du Viagra (le sildénafil) est utilisé en médecine comme vasodilatateur pulmonaire et pourrait atténuer les effets du mal des montagnes, causés par la baisse de la pression atmosphérique et le manque d’oxygène en altitude, ce qui explique la propagation de ces spéculations.

L’Angleterre s’apprête à disputer l’un des matchs les plus difficiles de son histoire en Coupe du monde, lorsqu’elle affrontera le Mexique sur la pelouse légendaire du stade Azteca, dans une rencontre où le défi ne se limite pas à l’adversaire, mais s’étend également à l’altitude vertigineuse, source d’essoufflement et de manque d’oxygène.

Coupe du monde
Mexico crest
Mexico
MEX
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Tuchel a insisté sur la nécessité d’accepter ces contraintes : « Nous devons composer avec cet inconvénient. L’équipe mexicaine évolue souvent dans ces conditions. Les 15 premières minutes seront décisives pour gérer la pression, et nous ne pouvons pas nous plaindre. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google