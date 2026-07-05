Jordan Henderson, milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre, a provoqué une polémique amusante à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde contre le Mexique, programmé tôt lundi matin au stade Azteca. Interrogé sur l’éventuel usage de Viagra pour atténuer les effets de l’altitude (plus de 2 200 mètres), le joueur a répondu avec ironie : « Le Viagra aide. »

Le milieu de terrain, qui dispute sa quatrième Coupe du monde, a lancé avec malice en conférence de presse : « Le Viagra, ça aide », allusion ironique aux rumeurs selon lesquelles les Three Lions envisageraient ce médicament pour compenser le manque d’oxygène lié à l’altitude de l’Azteca, situé à plus de 2 200 mètres.

Ces propos ont suivi le démenti catégorique de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui a coupé court à la polémique en déclarant : « Nous n’avons pas reçu cette information. Elle est fausse. »

Malgré ce démenti officiel, le principe actif du Viagra (le sildénafil) est utilisé en médecine comme vasodilatateur pulmonaire et pourrait atténuer les effets du mal des montagnes, causés par la baisse de la pression atmosphérique et le manque d’oxygène en altitude, ce qui explique la propagation de ces spéculations.

L’Angleterre s’apprête à disputer l’un des matchs les plus difficiles de son histoire en Coupe du monde, lorsqu’elle affrontera le Mexique sur la pelouse légendaire du stade Azteca, dans une rencontre où le défi ne se limite pas à l’adversaire, mais s’étend également à l’altitude vertigineuse, source d’essoufflement et de manque d’oxygène.

Tuchel a insisté sur la nécessité d’accepter ces contraintes : « Nous devons composer avec cet inconvénient. L’équipe mexicaine évolue souvent dans ces conditions. Les 15 premières minutes seront décisives pour gérer la pression, et nous ne pouvons pas nous plaindre. »