Henderson souligne les progrès de Liverpool sans Suarez et Coutinho

L'Anglais considère qu'un retour à Anfield des deux anciennes stars montre à quel point l'équipe de Jurgen Klopp a progressé depuis leur vente.

Luis Suarez et Philippe Coutinho vont retrouver Anfield ce mardi soir. Les deux attaquants du ont marqué de leur empreinte les Reds lors de leurs passages respectifs dans la Mersey. L'Uruguayen a joué un vilain tour à son ancienne équipe à l'aller en marquant, mais malgré tout il devrait recevoir un accueil à la hauteur de son talent, tout comme le Brésilien, dont l'aventure avec s'est relativement mal finie car il a voulu forcer son départ au Barça.

Dans une interview accordée au site des Reds, Jordan Henderson a expliqué que Liverpool a progressé grâce à la vente des ses deux anciennes stars : "D'une façon amusante, voir Coutinho et Suarez à Anfield ce soir avec le maillot du Barça résume la situation actuelle de notre club et les progrès que nous réalisons. Nous les affrontons en demi-finale de la . Cela prouve que lorsque les joueurs quittent un club, il est essentiel de s’appuyer sur leur héritage et de continuer à progresser. Cette équipe et ce club vont dans la bonne direction et nous sommes maintenant à un point où les joueurs de classe mondiale voient cet endroit comme une destination. Vous arrivez à ce point grâce au travail acharné et au dévouement de nombreux types de personnes. Luis et Phil ont joué leur rôle là-dedans avec beaucoup d'autres".

"J'ai appris de Coutinho et Suarez"

L'article continue ci-dessous

"Il n'y a pas de place pour le sentiment dans le football et en particulier dans les compétitions qui valent autant que celle-ci, mais ce sera bien de revoir Luis Suarez et Phil Coutinho à Anfield. Je ne sais pas si les joueurs vont commencer le match ou non, mais ils seront avec nos adversaires et je suis sûr pour eux que l'émotion de revenir ici sera forte, d'autant plus que c'est la première fois qu'ils vont tous les deux joué ici contre Liverpool depuis leur départ du club", a avoué l'Anglais.

Jordan Henderson a rendu hommage à ses deux anciens coéquipiers : "Luis et Coutinho sont des amis et d'anciens coéquipiers. Personnellement, j'ai beaucoup appris des deux quand j'ai eu la chance de partager un vestiaire avec eux. Il est clair que les deux personnalités sont très différentes sur le terrain, mais les deux sont des gagnants et deux des meilleurs footballeurs de la planète. En dehors du terrain, ils sont en réalité très similaires".

"La famille c'est tout pour eux, comme leurs partenaires, et les enfants. Ce sont certaines des meilleures personnes que vous pourriez souhaiter rencontrer. Mais sur le terrain, ils ont quelque chose en commun : les deux sont de classe mondiale. Lorsqu'un joueur décide de partir pour faire autre chose, je peux comprendre pourquoi les supporters du club qu'il quitte peuvent se sentir un peu déçus. En tant que coéquipier, j'ai été déçu lorsque les deux sont partis. Mais je pense que nous pouvons tous respecter le fait que les gens ont leur propre vie à vivre et leurs propres décisions à prendre", a ajouté le capitaine des Reds.