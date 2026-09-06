Harry Maguire, joueur de Manchester United, a été victime d'une blessure impressionnante au visage quelques secondes seulement après le coup d'envoi du match de son équipe face à Everton en Premier League.

Le défenseur âgé de 33 ans a conservé sa place dans le onze de départ après avoir joué un rôle clé dans la victoire 5-2 de Manchester United contre Ipswich, la semaine dernière.

Maguire, qui avait été au cœur du but contre son camp controversé de Jacob Greaves lors de cette rencontre remportée par les siens, a connu un début douloureux face à Everton.

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Selon le journal « The Sun », la première minute de jeu n'était pas encore écoulée que le joueur anglais s'est retrouvé impliqué dans un choc terrible à la tête avec l'attaquant d'Everton, Thierno Barry.

Les secouristes se sont précipités sur la pelouse après que Maguire est tombé au sol à la suite de cette collision inquiétante.

Le sang a commencé à couler du nez du défenseur central dès son arrivée sur la pelouse de Hill Dickinson.

Ses coéquipiers ont également été vus en train de se rassembler autour de Maguire, craignant que l'entraîneur Michael Carrick ne soit contraint de procéder à un changement précoce.

Mais le staff médical de Manchester United a réussi à obturer le nez de Maguire pour arrêter l'écoulement continu du sang.

Et bien qu'il ait perdu son duel aérien avec Barry, il a pu poursuivre la rencontre.

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