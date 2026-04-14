Hélène Hendriks : « J'ai pu m'entretenir avec Diego Maradona, mais dans sa chambre d'hôtel »

Dans « HNM De Podcast », Hélène Hendriks est revenue sur son interview exceptionnelle avec Diego Maradona en 2017. La légende du football argentin a fait attendre la présentatrice pendant des heures et était accompagnée d'un entourage remarquable.

En 2017, l’icône argentine séjournait depuis deux semaines à l’hôtel De Brug de Mierlo, où il officiait comme entraîneur du club émirati de Fujairah.

Hendriks, qui réalisait l’interview pour Fox Sports, raconte que la rencontre ne s’est pas déroulée sans accroc : « Il était accompagné de toute sa suite. Une vingtaine de personnes le suivaient. Leur attitude était très exagérée, agitée, complexe. En fait, c’est une sorte de roi pour eux. »

Pendant que la journaliste patientait dans le hall, la star et sa suite dînaient encore. « Je n’ai pas apprécié l’attente. Quand on a un rendez-vous, même en étant Maradona, il y a un minimum de respect à observer. Cela m’a dérangée, mais je n’ai rien laissé paraître et j’ai attendu sagement. »

« À un moment, j’attendais depuis six heures, six heures ! Je trouvais ça long », raconte Hendriks, qui songeait à partir. Après concertation, un membre de l’entourage lui propose enfin une rencontre… dans la chambre de l’ancien numéro 10.

« Il m’a donc demandé si je pouvais me rendre dans la chambre d’hôtel de Maradona pour y réaliser l’interview. Il voulait d’abord faire connaissance, sans caméra », raconte Hendriks, encore étonnée.

Alors qu’il s’apprêtait enfin à quitter l’hôtel, Maradona est descendu. « Nous avons alors discuté dehors, caméra en marche. J’ai échangé quelques mots avec lui sur la pâte à tartiner au beurre de cacahuète et d’autres sujets généraux, puis j’ai pu lui poser des questions plus approfondies. Ensuite, il est parti se reposer », conclut Hendriks.

« Ce n’était pas vraiment une interview, mais c’est souvent le cas avec les grandes stars. Si j’étais entré dans cette petite pièce, j’aurais eu affaire à Hélène Diego Maradona. Un sacré nom de famille », plaisante Hendriks.