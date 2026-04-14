Hélène Hendriks et Noa Vahle n’ont pu réprimer un fou rire en réaction à un moment de gêne lors de la cérémonie d’hommage au PSV

Hélène Hendriks et Noa Vahle ont savouré un moment d’hilarité dans le podcast HNM en écoutant un extrait de la cérémonie d’hommage au PSV. Dès que Peter Bosz a saisi le micro, les deux animatrices ont éclaté de rire.

Deux week-ends plus tôt, le technicien avait guidé le club d’Eindhoven vers un troisième titre consécutif, et la troisième cérémonie de remise des trophées était donc programmée mardi dernier.

Les deux précédentes avaient déjà livré des images savoureuses, rappelle Hendriks : « On a bien sûr eu Karim Rekik il y a quelques années, puis l’an dernier un Guus Til ivre et Malik Tillman, sans oublier Joey Veerman qui apprécie également un petit verre. »

« À un moment, les entraîneurs reçoivent aussi le micro », poursuit-elle. « Ils ont alors l’impression qu’ils doivent dire quelque chose à la foule. »

Les deux animatrices lancent alors l’extrait : « Je ne suis pas très doué pour chanter, alors je me contente de dire : Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven », lance Bosz.

Les deux animatrices explosent alors de rire en voyant l’entraîneur d’Apeldoorn. « Il s’en sort bien, mec ! Je pense qu’après la première fois, il s’est dit : “Merde, ça ne prend pas du tout, mais maintenant, je dois continuer quand même.” »