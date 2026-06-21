Hélène Hendriks a attribué un surnom péjoratif à Frenkie de Jong

Samedi, dans l’émission « De Oranjezomer », Hélène Hendriks a collé un surnom peu flatteur à Frenkie de Jong. Le milieu de terrain de l’équipe nationale néerlandaise se moque éperdument des critiques sur son style de jeu.

« Une petite passe latérale, on en a beaucoup parlé », déclare Hendriks pour ouvrir le débat sur le rôle du milieu de terrain néerlandais. « Qu’en avez-vous pensé, de cette petite passe latérale ? »

« On a souvent évoqué un “football de va-et-vient”. Mais ce n’était pas ça, loin de là. J’ai vraiment apprécié », a déclaré Sander de Kramer, visiblement séduit par la performance du milieu défensif lors de la victoire 5-1 contre la Suède.

Hendriks s’interroge alors sur le remplacement prématuré de De Jong par le sélectionneur Ronald Koeman. « Il avait une petite blessure », clarifie Theo Janssen au sujet de ce changement opéré à la mi-temps chez les Oranje.

« La compétition est encore longue, on aura besoin de lui, surtout quand on mène 4-0. À 4-0, les remplaçants étaient prêts, à 4-1 ils sont entrés, c’est donc un changement tout à fait logique », analyse Janssen, qui justifie ainsi le fait que De Jong n’ait pas disputé les 90 minutes du deuxième match de groupe de la Coupe du monde.

Après le match face à la Suède, De Jong a confié à Noa Vahle (SBS) ne pas se laisser perturber par les critiques nées du match nul 2-2 contre le Japon : « J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football. Ils regardent, mais ils ne voient pas ce qui se passe. Ce n’est pas grave, car cela permet à tout le monde d’en parler, mais c’est comme ça. »

Il insiste sur le fait que son style est souvent mal interprété : « J’entends dire que je ne fais pas de passes en profondeur, mais c’est inexact. Les gens ne regardent pas avec assez d’attention. Cela dépend du match, du moment, de la course du partenaire… De nombreux facteurs entrent en jeu. »