Hedwiges Maduro estime que l’équipe nationale néerlandaise dispose de réelles chances d’aller loin lors de la Coupe du monde, comme il l’a confié à ESPN. Selon l’ancien international, un élément clé manque toutefois aux Oranje par rapport à d’autres nations.

Le milieu de terrain et défenseur, qui compte dix-huit sélections, estime que les Oranje peuvent briller aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Un rôle clé revient à cet égard au sélectionneur Ronald Koeman, en qui Maduro place toute sa confiance.

« Il sait parfaitement gérer un groupe, il a de l’expérience et a joué dans presque tous les clubs néerlandais », analyse Maduro. « Il s’intègre encore très bien, il a le bon feeling, et c’est essentiel. »

L’ancien joueur de l’Ajax, de Valence et du FC Groningen souligne aussi que cette proximité avec le groupe est cruciale lors d’une phase finale. « En tant que sélectionneur, il faut créer une cohésion en peu de temps, et il en est capable. Les joueurs clés l’adorent tous. Et s’ils se sentent bien, nous avons aussi nos chances. »

Maduro estime ainsi que les chances des Oranje sont réelles, d’autant plus qu’il juge le groupe « stable ». Il formule toutefois une réserve : « À l’étranger, on reconnaît notre parcours à chaque édition. Les autres nations peinent à nous battre, même si nous-mêmes avons du mal à dominer les “petites” sélections. »

Reste que, selon lui, la sélection manque aujourd’hui de joueurs capables de débloquer une rencontre à eux seuls. Il évoque avec nostalgie l’époque où Arjen Robben ou Wesley Sneijder faisaient la différence en un éclair.

Nous possédons une bonne défense et un bon milieu de terrain, mais peut-être pas, en attaque, la même qualité que d’autres sélections. Quand le match est bloqué, il faut un Robben capable d’une action individuelle, ou un Sneijder qui envoie le ballon dans la lucarne d’un coup. Cette génération en manque un peu, mais elle offre une certaine stabilité. Nous avons une équipe très solide, difficile à battre », conclut-il.