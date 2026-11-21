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Hedwiges Maduro désapprouve l'intervention de la VAR en première période du match d'Eredivisie entre le NEC et le PSV. Les joueurs d'Eindhoven ont obtenu un penalty après une main de Deveron Fonville, transformé par Ivan Perisic. Pour Maduro, l'arbitrage vidéo n'aurait pas dû intervenir sur cette action, comme il l'explique à la pause sur ESPN.

Samedi, le PSV a regagné les vestiaires du Goffertstadion avec une confortable avance de 0-3. Filip Kostic a ouvert le score d'une belle manière après quatorze minutes, avant que Perisic ne double la mise dix minutes plus tard sur penalty.

Le but du Croate a été précédé d'une action litigieuse. Un centre de Ruben van Bommel a touché le bras de Fonville, puis l'arbitre Jeroen Manschot a été appelé par la VAR à consulter l'écran et a désigné le point de penalty.

À la pause, le présentateur Milan van Dongen demande à Maduro si, selon lui, la VAR devait intervenir. « Non, pas vraiment. Je pense que la VAR aurait mieux fait de ne pas s'en mêler, car c'est une main, mais je trouve aussi qu'il essaie de ramener son bras contre son corps. »

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« Le ballon touche le dessous de son coude. Tout le monde peut dire qu'il y a main, ça se voit aussi. Mais je pense qu'il faut également regarder la trajectoire du ballon », poursuit le consultant.

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Maduro sait que, selon les règles, la trajectoire du ballon n'est pas déterminante pour juger une main. « Je sais que ce n'est pas la règle, mais ce ballon ne va pas vers le but et il n'y a personne derrière. »

Van Dongen rappelle qu'il importe de savoir si Fonville agrandit son corps de manière non naturelle et s'il dirige délibérément son bras vers le ballon. « Au contraire, il essaie de ramener son bras contre son corps », répond Maduro. « J'ai donc un peu de mal avec cette décision. Je trouve la sanction très sévère. »

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L'ancien milieu de terrain comprend toutefois que Manschot ait décidé d'accorder un penalty après avoir revu les images. « Je comprends aussi qu'en tant qu'arbitre, lorsqu'on vous envoie voir l'écran, vous devez appliquer les règles. On peut alors accorder un penalty, mais je pense que la VAR aurait dû s'abstenir d'intervenir. »

Maduro souligne que le NEC n'aurait pratiquement subi aucun préjudice si Fonville n'avait pas touché le ballon du bras. « Si le ballon avait poursuivi sa course, il n'y aurait eu personne derrière. Aucun joueur du PSV n'aurait pu le pousser au fond et le ballon n'allait pas non plus vers le but. »