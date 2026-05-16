Hearts condamne l'envahissement de la pelouse au Celtic Park ; le Slavia avait déjà écopé d'une lourde sanction

Samedi, le Celtic a battu Hearts 3-1 et a été sacré champion d’Écosse pour la 56^e fois. Après la rencontre, des supporters du Celtic ont envahi la pelouse ; les joueurs et le staff de Hearts auraient alors été agressés physiquement et verbalement. Le club est désormais en contact avec la police écossaise.

Une déclaration concernant les incidents survenus à Celtic Park est disponible sur le site du club écossais. « Heart of Midlothian condamne fermement ces scènes honteuses. Elles ont une nouvelle fois jeté le discrédit sur le football écossais. »

Des vidéos diffusées sur X montrent que les joueurs des Hearts ont été agressés physiquement et verbalement. Le capitaine Lawrence Shankland a dû être escorté hors de la pelouse par les agents de sécurité après, selon certaines sources, avoir été frappé par un supporter du Celtic.

Le club estime que les signalements de violences graves, tant physiques que verbales, sont extrêmement préoccupants. « Nous avons ouvert une enquête approfondie et restons en contact avec la police écossaise. Pour l’instant, nous ne ferons aucune autre déclaration, si ce n’est qu’il est tout à fait inacceptable que nos joueurs et notre staff se soient retrouvés dans cette situation. »

L’équipe de l’entraîneur Derek McInnes a immédiatement regagné Édimbourg, ses joueurs montant directement dans le bus sans changer de tenue. « Compte tenu de l’atmosphère menaçante et intimidante qui régnait dans le stade, notre staff n’avait d’autre choix que de partir aussitôt », explique le club, pour qui la sécurité de ses joueurs et de son encadrement constituait une priorité absolue.

Les Hearts, en tête du championnat écossais depuis octobre, ont finalement manqué le titre de justesse. Le Celtic, malgré une saison mouvementée, a décroché son cinquième titre consécutif d’une manière spectaculaire, lors de la dernière journée.

La semaine dernière, le Slavia Prague a écopé d'une lourde sanction suite aux incidents survenus en fin de match contre le Sparta Prague. La commission disciplinaire lui a infligé une défaite réglementaire de 0-3, reportant ainsi le titre de champion. Le terrain a également été envahi par des supporters à Prague.