Comment regarder Heart of Midlothian contre Hibernian avec un VPN

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Présentation du match

Coupe de la ligue - Demi finales 1 nov. 2026 - 10:00 Tynecastle Park

Heart of Midlothian reçoit Hibernian à Tynecastle Park en Coupe de la Ligue. Les deux clubs d’Édimbourg se retrouvent pour un match de coupe dont l’enjeu dépasse le classement.

L’équipe de Wouter Vrancken aborde cette rencontre après un nul 2-2 face aux Rangers lors de sa dernière sortie. Ce résultat faisait suite à une défaite 7-1 contre le Celtic et à un revers face à Trabzonspor en Ligue Conférence. La période a été mouvementée, même si une victoire 2-0 sur le terrain de Motherwell a apporté un peu de stabilité à Hearts.

Hibernian, dirigé par Marink Reedijk, peine à trouver de la régularité en Premiership. Le club a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat, face au Celtic, à Falkirk et à Dundee United, et se rend à Gorgie avec l’objectif de mettre fin à cette mauvaise série.

Les dernières confrontations directes ont tourné à l’avantage de Hearts. Pour se qualifier, Hibernian devra inverser cette tendance sur le terrain de son rival.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Coupe de la Ligue.

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