Comment regarder Heart of Midlothian contre Celtic avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Premiership - Journée 15 29 nov. 2026 - 10:00 Tynecastle Park

Heart of Midlothian reçoit le Celtic à Tynecastle Park, à Édimbourg, pour un match de Premiership écossaise.

Hearts aborde cette rencontre après une semaine contrastée. L’équipe de Wouter Vrancken a battu Dundee 8-0 en championnat le 21 novembre, avant de s’incliner 3-2 face à Monaco jeudi en Ligue Conférence.

Le club d’Édimbourg a également subi une lourde défaite à Falkirk, sur le score de 5-2, plus tôt ce mois-ci. La régularité défensive reste un sujet de préoccupation pour l’équipe qui reçoit.

Le Celtic se présente en tête du championnat et en grande forme. L’équipe de Martin O'Neill a battu Torreense 2-1 jeudi en Ligue Europa, grâce à un but décisif inscrit à la 84e minute par Camilo Duran, entré en cours de jeu.

Ce résultat fait suite à des victoires en championnat contre St. Mirren (4-1) et Kilmarnock (1-0) : le Celtic a donc remporté ses quatre derniers matches. Le club visiteur avait également écrasé Hearts 7-1 lors de leur rencontre à Celtic Park en octobre.

Les deux équipes ont joué en Europe en milieu de semaine. Le temps de récupération pourrait donc peser sur la rencontre. Voici comment suivre le match.

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