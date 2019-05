"Hazard ne pourrait jamais gagner le Ballon d'Or à Chelsea mais il peut tout gagner au Real Madrid", juge Fabregas

Cesc Fabregas veut pousser Eden Hazard à devenir le meilleur du monde. Pour lui, le Belge peut triompher au Real Madrid.

Cesc Fabregas a exhorté son ancien équipier de , Eden Hazard, à rejoindre le , affirmant que la capitale espagnole était l’étape idéale pour que l’attaquant remporte le Ballon d’Or et s’annonce véritablement comme l’un des meilleurs footballeurs.

Fabregas, a quitté Chelsea pour en janvier, mais s'est rendu à Bakou pour voir Hazard faire la une des journaux lors d'un match de finale de la opposant deux des anciennes équipes de l'Espagnol.



"C’est une situation difficile et une opinion difficile pour moi, a déclaré Fabregas à Goal. Il a été à Chelsea - et je ne veux pas que les gens pensent que je critique le club ici - mais je pense qu'il est temps qu'Eden parte et essaie autre chose.



"Je sais qu'il dit toujours qu'il ne se soucie pas du Ballon d'Or, mais au fond, c'est quelque chose à laquelle tous les joueurs pensent. Je pense que je crois plus que lui qu'il peut gagner le Ballon d'Or, définitivement. Je connais ses capacités. Je sais ce qu'il peut faire. J'ai joué avec les meilleurs.



"Je sais que le talent est là. Maintenant, cette année, il a aussi marqué beaucoup de buts. Il a donné beaucoup de passes décisives, son bilan est excellent. Il a tout pour être le meilleur. C'est pourquoi je pense qu’il mérite une équipe à son niveau pour lui permettre d’être le meilleur.



"Je pense qu'à Chelsea, il ne pourrait jamais gagner (le Ballon d'Or). Pas parce que Chelsea n'est pas assez bon ou quoi que ce soit du genre, mais il y a des équipes et des clubs qui sont tellement grands avec leur image dans le monde que ça fait une grande différence. Au Real Madrid, Eden gagnerait tout.



"Il tuerait. Il serait brillant. Je n’ai pas de doute. Il a 28 ans - c’est sa dernière chance. C’est maintenant ou jamais. L’autre option est de rester à Chelsea, ce qui pourrait être une excellente décision. Pour lui, mais seulement s'il le veut vraiment, s'il est heureux et s'il croit en l'avenir de l'équipe.



"C'est l'autre chose. Après sept années de victoires à Chelsea, je pense qu'il est temps d'essayer autre chose."





Le retour de Chelsea en a été acté. Le club a terminé l'année à la troisième place, au-dessus de , et .



Leur victoire en Europa League permettra au club de passer du pot 2 au pot 1 pour le retour dans la compétition d'élite européenne.



"Je ne sais même pas où sont toutes mes médailles, je ne m'inquiète donc pas trop. La saison a été très exigeante pour Chelsea également. C'est l'une des équipes qui a disputé le plus grand nombre de matches en Europe cette saison, cela vous en dit beaucoup.



"C'est pourquoi je pense que les deux équipes méritaient à leur manière de réussir. Chelsea a également fait son travail. Pour Arsenal, c'était le match de la saison. Ils ont joué pour tout en une soirée. C'était un match plus important pour Arsenal que Chelsea. "

