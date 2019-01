Hazard : "Messi, le meilleur de tous les temps"

Eden Hazard estime qu'il n'y a qu'un seul footballeur qui mérite l'étiquette du meilleur joueur de tous les temps. Et c'est Lionel Messi.

Les admirateurs de Cristiano Ronaldo risquent de ne pas trop apprécier la dernière sortie médiatique d'Eden Hazard. Dans un entretien accordé au site belge HLN, le milieu offensif de Chelsea a omis de citer la star portugaise de la Juventus lorsqu'il lui a été demandé quel était pour lui le meilleur joueur actuel, ou même de tous les temps. En revanche, il n'a pas manqué de mentionner Lionel Messi, et faire part de toute son estime envers le génie argentin.

"Il n'y a pas deux GOAT (Greatest of All Time). À mes yeux, il n'y en a qu'un seul. Et c'est lui, Lionel Messi", a-t-il clamé. L'ancien Lillois s'est aussi souvenu des oppositions récentes qu'il a connues contre la Pulga. "Mes deux affrontements contre lui en Ligue des Champions ne sont définitivement pas les meilleurs souvenirs que j'ai en 2018. J'étais content de l'affronter, lui et son équipe, mais je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même. J'étais frustré".

L'article continue ci-dessous

Hazard a aussi indiqué que chez lui, dans sa maison, il y avait d'autres fans du quintuple Ballon d'Or. "Mes trois enfants étaient à Stamford Bridge pour voir le match contre le Barça. L'ainé est un très grand fan de Messi. Il voulait le voir jouer car c'est un joueur très spécial. En fait, on est tous fans de Messi". Des propos élogieux auquel la vedette barcelonaise ne sera certainement pas insensible.

Après avoir loué Messi, Hazard a aussi évoqué une autre star planétaire Neymar. Le Belge que ce dernier souffre d'un traitement trop sévère à son endroit. "La pression sur ses épaules devait être immense. Je connais ce sentiment. Mais des dizaines de milliers de fois plus gros qu'en Belgique, où ils attendaient beaucoup de moi en 2014. La nation, les fans, les journalistes. C’etait que Neymar, Neymar, Neymar. Il s'agissait de Neymar, Neymar, Neymar. C'était une hystérie exagérée. Quand ça gagne, c'est grâce à Neymar. Et quand ça perd, ce n'est que de sa faute. Comme si ces 22 autres membres de l’équipe brésilienne n’y participaient même pas".