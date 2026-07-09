Hazard estime que Yarmal lui rappelle ses débuts et prédit qu’il sera le meilleur buteur de la Coupe du monde

Eden Hazard, ex-star belge, s'est exprimé sur les chances de son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026, évoquant notamment le parcours de Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne.

Dans un entretien accordé au journal espagnol « Marca », l’ancien Diable Rouge a affirmé : « Nous disposons de nombreux talents et la Belgique peut créer la surprise et aller loin en Coupe du monde ; je crois en cette équipe. Nous possédons un mélange intéressant de jeunesse et d’expérience. Il est regrettable que les frères Hazard ne soient pas du voyage… mais j’espère évidemment qu’ils remporteront le titre. »

Il a poursuivi : « Thibaut Courtois est le meilleur. J’ai eu la chance de jouer avec lui, et lui a eu la chance de jouer avec moi. Emiliano Martínez est un très bon gardien, mais Courtois est d’un tout autre niveau. C’est le meilleur gardien du monde, et il l’a prouvé à maintes reprises dans les moments les plus importants. »

Il a ajouté : « Il est grand, il a des réflexes incroyables et il est également excellent dans le jeu au pied. N’oubliez pas que c’est grâce à lui que nous avons battu le Japon en 2018. »

La Belgique affrontera l’Espagne en quarts de finale, avec une attention particulière portée sur la jeune pépite de la Roja, Lamine Yamal.

Hazard a commenté : « Lamine Yamal me rappelle un peu mes débuts dans le monde du football. J’avais à peu près son âge, et tout le monde attendait beaucoup de moi. Mais au final, s’il prend autant de plaisir à jouer sur le terrain que lui, je suis certain qu’il réalisera une superbe performance en Coupe du monde. »

« C’est le genre de joueur que le public adore regarder. Le football, c’est ça : du plaisir et de l’inspiration pour les supporters. »

Il a ajouté : « N’oublions pas Dembélé, c’est aussi un joueur de très haut niveau. C’est difficile à prédire. Nous verrons bien qui remportera la Coupe du monde. Il y a encore de nombreux candidats au Soulier d’or. Personnellement, je préfère les joueurs qui divertissent, qui dribblent et qui prennent du plaisir à jouer, mais lors de cette édition de la Coupe du monde, je suis convaincu que Mbappé terminera le tournoi en tant que meilleur buteur. »

La Belgique à la Coupe du monde 2026

Concernant les chances de la Belgique, il a affirmé : « J’espère bien sûr que les Diables Rouges atteindront la finale… Pourquoi ne pas retrouver la France ? Ce serait un grand match. Ce ne sera pas facile, mais j’espère qu’ils iront au bout et remporteront la Coupe du monde. À défaut, je pense que l’Espagne ira loin dans la compétition. »

Interrogé sur le cas de Xabi Alonso, il a conclu : « Je sais que les choses ont été compliquées pour lui au Real Madrid, car il n’a pas toujours disposé du temps de jeu nécessaire, contrairement à ce qu’il avait connu en Allemagne avec le Bayer Leverkusen. La Premier League est aussi exigeante, mais il la connaît bien. J’espère qu’il nous apportera ce dont nous avons besoin. »