Havertz : « Nous pouvons remporter de grands titres... et Raya est le meilleur au monde »

Kai Havertz, le héros de la soirée pour Arsenal, a exprimé sa grande joie après avoir inscrit le but décisif, soulignant que le club londonien avait obtenu un résultat important mais que le travail n'était pas encore terminé.

Arsenal est reparti avec une précieuse victoire 1-0 face à son hôte, le Sporting Lisbonne, mardi soir, lors du match disputé au stade José Alvalade pour le quart de finale aller de la Ligue des champions, grâce au but inscrit par Havertz à la deuxième minute du temps additionnel.

À propos du but de la victoire et de la passe décisive de Gabriel Martinelli, Havertz a déclaré à Amazon Prime : « Marquer un but en fin de match est toujours un sentiment formidable, surtout devant nos supporters. Nous avons obtenu le résultat escompté, mais il nous reste encore beaucoup de travail la semaine prochaine. »

Évoquant la passe décisive de Martinelli, il a ajouté : « Une action de grande classe, ce garçon possède un talent immense. En tant qu’attaquant ou milieu offensif, on attend toujours ces moments-là, et il l’a parfaitement orchestré, donc tout le mérite revient à Martinelli. »

Au sujet du déroulement de la rencontre, la star allemande a expliqué : « Le match était ouvert, mais je pense que nous l’avons bien maîtrisé la plupart du temps. Le football se joue sur des moments comme celui-ci. Dans l’ensemble, nous avons livré un très bon match et nous pouvons être fiers de nous. Maintenant, nous allons nous reposer pour revenir en force samedi. »

Quant au fait d’avoir surmonté la mauvaise passe des derniers résultats, Havertz a déclaré : « C’est certainement un grand tournant pour nous, car nous avions perdu nos deux derniers matchs. Nous voulions donc inverser la tendance aujourd’hui, et nous y sommes parvenus. Nous sommes soudés en tant que groupe, et nous avons encore beaucoup à offrir cette saison. Il reste sept semaines, nous pouvons remporter de grands titres et nous nous battrons pour cela. »

Havertz a conclu son intervention en faisant l’éloge du gardien de but de l’équipe, David Raya, en déclarant : « Il est incroyable. Je pense qu’il est encore sous-estimé dans le monde du football, mais pour moi, c’est le meilleur gardien du monde depuis deux saisons. Il est extraordinaire, il nous a sauvés à de nombreuses reprises et nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous. »