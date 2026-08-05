Ole Book, directeur sportif du Borussia Dortmund, juge un départ de Felix Nmecha lors de l’actuel mercato hautement improbable. Nmecha figurerait actuellement sur les tablettes de Newcastle United - mais Book ne pense pas qu’un transfert se concrétisera. « Je considérerais un transfert comme hautement improbable. Bien sûr, il peut toujours y avoir théoriquement des sommes astronomiques, mais pour Felix Nmecha, je peux l’exclure avec une assez grande certitude cet été », a déclaré Book aux journalistes lors de l’entraînement du BVB.

Avec ses performances la saison passée ainsi que lors des deux premiers matches de la Coupe du monde, Nmecha s’était rendu intéressant pour les grands clubs. Le Real Madrid a lui aussi été lié à lui par moments, mais cet intérêt supposé ne s’est pas concrétisé. Actuellement, Newcastle United cherche des renforts dans l’axe après le départ de Sandro Tonali et le transfert imminent de Bruno Guimaraes à Arsenal. Dans ce contexte, Nmecha serait la priorité des Magpies.

Selon plusieurs informations, Nmecha dispose d’une clause libératoire dans son contrat, qui ne s’applique toutefois qu’à partir de l’été prochain : il pourrait alors apparemment quitter le club pour 80 millions d’euros. Lorsque l’intérêt du Real existait peut-être encore, la limite de douleur du Borussia Dortmund était estimée à 120 millions d’euros - mais Ole Book exclut désormais presque catégoriquement un départ.

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Felix Nmecha a rejoint le Borussia en 2023 pour 30 millions d’euros en provenance du VfL Wolfsburg. Après des débuts compliqués - notamment en raison de blessures -, il s’est imposé sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac comme un cadre au milieu défensif. C’est aussi à ce poste qu’il est clairement prévu pour la saison prochaine au BVB, aux côtés de Jobe Bellingham. Lors de l’exercice écoulé, il a disputé 42 matches officiels avec les Schwarz-Gelben pour un bilan de cinq buts et trois passes décisives.