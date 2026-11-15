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Le milieu de terrain Ibrahim Maza devrait prolonger son contrat avec le Bayer Leverkusen, club de Bundesliga, avant son terme.

Selon Bild, les représentants du club et l’entourage de Maza ont mené plusieurs cycles de négociations. Le joueur de 20 ans dispose désormais d’une offre écrite. Sa signature pourrait intervenir « rapidement », indique le journal. L’accord devrait être conclu avant Noël.

Maza est actuellement lié au Bayer jusqu’en 2030. Son nouveau contrat devrait courir jusqu’en 2031 et récompenser les progrès du milieu de terrain à la technique raffinée. Son salaire devrait ainsi passer de 2,5 millions d’euros par an actuellement à environ quatre millions d’euros. Maza pourrait également percevoir une prime à la signature de quatre millions d’euros supplémentaires.

Point important pour Leverkusen : le contrat ne devrait toujours pas comporter de clause libératoire. Le club conserverait donc une position de force en cas de négociations sur un éventuel transfert à l’avenir.

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Depuis quand Ibrahim Maza joue-t-il au Bayer Leverkusen ?

Maza a rejoint le Bayer en 2025 en provenance du Hertha BSC, club de deuxième division, contre une indemnité de transfert de douze millions d’euros. Il y a remarquablement progressé et s’est imposé sous les ordres du nouvel entraîneur Carles Martinez comme un titulaire et un joueur clé. En 14 apparitions cette saison, Maza a déjà été impliqué dans huit buts (quatre buts et quatre passes décisives).

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Ses performances n’ont pas échappé à de grands clubs étrangers. Manchester City et le FC Barcelone, notamment, le suivraient. Ces dernières semaines, des rumeurs ont également indiqué que le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, envisagerait de recruter Maza cet hiver. Le club français cherche en effet un remplaçant à Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé.

Getty Images

Interrogé sur ces spéculations en marge de la cérémonie de remise du Ballon d’Or par RTL et Sky, Maza a déclaré : « Ce serait bien sûr un grand rêve de jouer un jour pour un club aussi prestigieux. Je pense que nous savons tous à quel point Paris est un grand club. Il fait partie des meilleurs clubs du monde, avec le Real, le Barça et Arsenal. Et pouvoir jouer dans un tel club, ce n’est pas seulement mon objectif, mais aussi celui de beaucoup de footballeurs. »

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L’international algérien a ajouté qu’il voulait « absolument gagner la Ligue des champions un jour. C’est un objectif, bien sûr. Et mon rêve est de faire un jour partie des meilleurs joueurs du monde et de remporter le Ballon d’Or. C’est pour cela que je travaille. » Maza se dit par ailleurs flatté par les comparaisons avec l’ancienne star de Leverkusen Florian Wirtz (Liverpool FC). « Je le vois plutôt de manière positive. Bien sûr. C’est formidable que j’aie, comme la plupart des gens le disent, des qualités semblables à celles de Flo Wirtz. Et oui, c’est évidemment agréable qu’on dise, en parlant d’un joueur de classe mondiale comme Flo : “Il a quelque chose de lui.” »