Le marché des transferts a déjà fermé ses portes dans tous les grands championnats européens et plusieurs transactions ont été conclues.

Cependant, de nombreux joueurs de haut niveau restent sans club et, étant en fin de contrat, peuvent encore être signés même si la fenêtre est fermée. Voici les meilleurs footballeurs qui sont des joueurs libres et qui pourraient signer dans n'importe quel club dans les jours, semaines ou mois à venir.

Simone Zaza

Vieille connaissance du championnat espagnol, l'attaquant italien reste sans club. Zaza, qui a passé deux saisons à Valence, marquant 20 buts en 58 matchs, pourrait revenir en Liga. Après être arrivé en fin de contrat de quatre ans avec le Torino, le joueur de 31 ans a attiré l'attention du Rayo Vallecano, qui a désespérément besoin d'un numéro 9, et de l'Espanyol, en tant que remplaçant possible de Raúl de Tomás qui n'est pas apprécié par l'entraîneur.

Juan Mata

L'Asturien a récemment mis fin à son contrat après neuf ans en Premier League avec Manchester United. Très apprécié à Old Trafford, le milieu de terrain de 35 ans possède un brillant palmarès (il a rejeté plusieurs propositions de franchises MLS et souhaite continuer à concourir au plus haut niveau). De retour en Espagne, le Betis et Valence ont exprimé leur intérêt ces dernières semaines, mais à ce jour, Mata n'a pas encore décidé de sa prochaine destination.

Hatem Ben Arfa

Indéniablement doué, mais avec des problèmes de discipline. Passé par Lille où il a disputé la Ligue des champions la saison dernière, l'attaquant français de 35 ans a quitté le club par la petite porte suite à ses déboires en dehors du terrain avec son entraîneur de l'époque, Jocelyn Gourvennec. Sa carrière a toujours été un mystère et il est maintenant à la recherche d'un nouveau défi où il pourra trouver la régularité qui lui a toujours fait défaut. Sans aucun doute, un génie incompris.

Serge Aurier

Il a rejoint Villarreal en provenance des Spurs la saison dernière et a joué un total de 24 matchs pour le club, mais seulement 11 dans le onze de départ. Au fil de la saison, il est apparu clairement qu'Unai Emery n'était pas entièrement convaincu par l'arrière droit ivoirien. Bien que la saison se soit avérée historique pour le sous-marin, atteignant les demi-finales de la Ligue des champions, le défenseur de 29 ans n'a pas réussi à se faire une place, Emery lui préférant Juan Foyth. Bien qu'il ait été fortement pressenti comme remplaçant d'Héctor Bellerín au Betis lors de la récente fenêtre de transfert, le défenseur est toujours sans club et cherche un nouveau défi.

Jason Denayer

Le joueur belge a été libéré après avoir mis fin à sa relation contractuelle avec l'Olympique lyonnais. Après quatre saisons avec le club de Ligue 1, Denayer est libre depuis juillet et a signalé l'intérêt de Valence et des Wolves - tous deux ayant besoin de défenseurs.

Ricardo Quaresma

L'attaquant portugais a décidé de terminer son aventure dans son pays natal après avoir passé deux saisons au Vitória de Guimarães - et malgré l'option d'une saison supplémentaire. Caractérisé pour être un joueur extraverti avec une technique caractéristique, Quaresma n'envisage pas l'option de la retraite et est l'un des joueurs de la plus haute qualité sur le marché. "Ce n'est pas encore le moment de raccrocher les crampons, je sais encore jouer au football et je veux continuer à faire ce qui me rend heureux", a-t-il récemment déclaré.

Diego Costa

Lié au Rayo et il semble qu'il soit proche de rejoindre les Wolves, mais un problème avec son permis de travail signifie qu'il est toujours sans club. Son dernier club était l'Atlético Mineiro, au Brésil, qu'il a quitté après une saison. Sa condition physique est inconnue, mais le souvenir de Diego Costa à Chelsea et lors de ses deux premières saisons à l'Atlético de Madrid nous invite à lui donner une autre chance. Un attaquant qui ne laisse personne indifférent.