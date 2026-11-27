Comment regarder Hartlepool United - Southend United avec un VPN

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Présentation du match

National League - Journée 20 28 nov. 2026 - 12:30 The Suit Direct Stadium

Hartlepool United reçoit Southend United au Suit Direct Stadium pour un match de National League entre une équipe en quête de stabilité et une autre qui vise le haut du classement.

L’équipe de Peter Wild aborde la rencontre dans de meilleures dispositions qu’il y a quelques semaines. Elle a battu Solihull Moors 2-0 mercredi soir, après une victoire 2-1 à Gateshead le week-end précédent.

Ces deux victoires consécutives ont suivi une période difficile, marquée par un nul contre Wealdstone et des défaites face à Boreham Wood et à l’AFC Fylde. Hartlepool occupe la 17e place et ces deux succès lui ont donné un peu d’air.

Southend se déplace dans le nord à la quatrième place, sous la direction de Kieron Dyer. L’équipe s’est imposée 2-0 sur le terrain de Forest Green Rovers mardi soir, un résultat qui l’a remise sur les rails après une défaite 3-2 à Boreham Wood.

Les derniers matches de l’équipe de Dyer ont été riches en buts : un nul 3-3 à Worthing et une défaite 3-2 à Wealdstone figurent parmi ses résultats récents. Southend représente donc une menace en attaque, mais ne se montre pas toujours solide derrière.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en avril, lorsque Hartlepool s’est imposé 4-3 à domicile au terme d’un match à sept buts. Southend voudra prendre sa revanche.

Voici ce que l’on sait pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. Cette page sera mise à jour si une chaîne TV ou un streaming est confirmé.

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